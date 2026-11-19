MotoGP Portogallo 2026: il programma del weekend di Portimao

La MotoGP torna protagonista a Portimao per il GP del Portogallo 2026, penultimo appuntamento stagionale del Motomondiale. Il weekend si disputerà da venerdì 20 a domenica 22 novembre sull’Autodromo Internacional do Algarve, uno dei tracciati più spettacolari del calendario. La grande novità per gli appassionati italiani è che qualifiche, Sprint e gare saranno visibili gratis e in diretta su TV8, oltre che sui canali di Sky Sport.

GP Portogallo: orari qualifiche e Sprint

Domani la MotoGP scenderà in pista alle 11.45 per le prime prove libere, mentre le pre-qualifiche sono previste dalle 16.00 alle 17.00.

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Sabato 21 novembre si entrerà nel vivo. Le seconde prove libere della MotoGP inizierà alle 11.10, seguite dal Q1 alle 11.50 e dal Q2 alle 12.15. Alle 16.00 scatterà invece la Sprint Race. Tutte le qualifiche delle tre classi e la Sprint della MotoGP saranno trasmesse in diretta anche su TV8.

Gara domenica alle 14.00

Domenica il programma inizierà alle 10.40 con il warm-up della MotoGP. Alle 11.00 scatterà la gara della Moto3, seguita dalla Moto2 alle 12.15. Il momento più atteso arriverà alle 14.00, con la partenza del Gran Premio del Portogallo di MotoGP.

L’intero weekend sarà disponibile in diretta a pagamento su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP, oltre che in streaming su Sky Go e NOW. TV8 trasmetterà invece gratuitamente qualifiche, Sprint e tutte le gare della domenica, con streaming anche su TV8.it