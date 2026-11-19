F1 GP Las Vegas 2026: orari di qualifiche e gara, programma completo del weekend

La F1 torna protagonista a Las Vegas per il 21esio appuntamento del Mondiale 2026. Il weekend sul velocissimo Las Vegas Strip Circuit inizierà nella notte italiana tra giovedì e venerdì e culminerà con il GP in programma alle 5.00 di domenica 22 novembre. Qualifiche e gara saranno trasmesse anche gratis su TV8, ma esclusivamente in differita. La diretta integrale sarà invece disponibile sui canali di Sky Sport.

GP Las Vegas: orari di prove libere, qualifiche e gara

Il programma scatterà venerdì 20 novembre con la prima sessione di prove libere dalle 1.30 alle 2.30, seguite dalle FP2 dalle 5.00 alle 6.00. Sabato 21 novembre toccherò alle FP3, ancora dalle 1.30 alle 2.30, mentre le qualifiche inizieranno alle 5.00 italiane.

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La gara scatterà invece domenica 22 novembre alle 5.00. Il circuito cittadino di Las Vegas misura 6,201km ed è caratterizzato da lunghi rettilinei e velocità elevatissime, con il rettifilo principale che arriva a circa 1,9 km.

F1 Las Vegas: quando vedere qualifiche e gara in chiaro

Non è prevista diretta gratuita. TV8 trasmetterà le qualifiche sabato 21 novembre alle 20.15 in differita, mentre il GP di Las Vegas sarà proposto domenica 22 novembre alle 18.00, sempre in differita.

La diretta sarà disponibile a pagamento su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K, oltre che in streaming su Sky Go e NOW. Anche TV8.it proporrà qualifiche e gara in differita negli stessi orari della programmazione televisiva.