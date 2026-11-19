ATP Finals 2026: oggi Zverev-Fils, orari e programma completo del 19 novembre

Le ATP Finals 2026 di Torino entrano nella fase decisiva oggi, giovedì 19 novembre, con la terza e ultima giornata della fase a gironi. All’Inalpi Arena il programma scatterà alle 11.30 con il doppio e si chiuderà in serata con la sfida tra Alexander Zverev e Arthur Fils, precisa non prima delle 20.30. Tutti i match saranno visibili su Sky, mentre proprio Zverev-Fils sarà trasmessa anche in chiaro su Italia 1.

ATP Finals oggi, Shelton-Jodar e Zverev-Fils

Nel Gruppo John McEnroe, alle 14.00. si affronteranno Ben Shelton e Rafael Jodar, mentre alle 20.30 toccherà ad Alexander Zverev e Arthur Fils. Il tedesco è già qualificato alle semifinali e potrà quindi affrontare l’ultimo incontro del girone con maggiore tranquillità. Per Fils, invece, la partita rappresenta un test di prestigio contro uno dei giocatori più solidi del torneo.

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Nel doppio, alle 11.30, Arevalo-Pavic, già certi del primo posto, sfideranno Luz-Matos, già eliminati.

Sfida decisiva nel doppio

Alle 18.00 invece spazio a Heliovaara-Patten contro Arribage-Olivetti, incontro che assegnerà l’altro posto disponibile per le semifinali del Gruppo Todd Woodbridge. La coppia vincente accompagnerà Arevalo-Pavic nel turno successivo.

Tutte le partite saranno trasmesse in diretta su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno, con streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV. Per Zverev-Fils ci sarà anche la diretta gratuita su Italia 1, oltre allo streaming su Mediaset Infinity e Sport Mediaset.