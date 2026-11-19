Come ci si qualifica a LA 2028. La guida completa tra minimi, ranking e carte olimpiche

La corsa a Los Angeles 2028. come ci si qualifica ai Giochi. La guida completa tra minimi, ranking e carte olimpiche

Non esiste un unico passaporto per le Olimpiadi, ogni disciplina segue regole proprie sotto la regia del CIO. Dai pass nominali alle scelte dei Comitati Nazionali, ecco la mappa del sistema che assegnerà i biglietti a cinque cerchi.

La strada che porta a Los Angeles 2028 non è un rettilineo, ma un mosaico di percorsi intrecciati. Quando si parla di qualificazione olimpica, non esiste una regola unica valida per tutti

Ogni Federazione Internazionale stabilisce i propri criteri in accordo con il Comitato Olimpico Internazionale (CIO), bilanciando livello tecnico, rappresentanza geografica ed equità di genere.

Per orientarsi nella galassia dei pass a cinque cerchi, occorre analizzare l’architettura su cui si regge l’intero sistema.

I tre binari principali per staccare il pass

I sistemi di qualificazione si articolano su tre canali primari:

Minimi di prestazione (tempi e misure). In discipline misurabili come l’atletica leggera o il nuoto, la Federazione Internazionale fissa standard di ingresso estremamente severi. Chiamati “minimi olimpici”, devono essere conseguiti all’interno di una precisa finestra temporale. Ranking mondiale (graduatorie internazionali). Per completare i tabelloni e riempire le quote non coperte dai minimi, ci si affida alle classifiche di rendimento cumulate durante il quadriennio. È il meccanismo prevalente in sport come il tennis, il ciclismo su strada o il judo, dove il piazzamento costante nei tornei internazionali garantisce il biglietto olimpico. Tornei di qualificazione e grandi eventi. Negli sport di squadra (pallavolo, pallacanestro, pallanuoto, football) e in molte discipline a combattimento o tecnico-artistiche, l’accesso avviene attraverso Campionati Mondiali, tornei continentali o specifici eventi pre-olimpici.

Pass nominali e carte non nominali. Chi va a LA28?

Ottenere la qualificazione sul campo non equivale automaticamente a salire sull’aereo per la California. Qui risiede una delle distinzioni più importanti.

Quota per la Nazione (Pass Non Nominale)

In gran parte degli sport individuali (come il tiro a volo, il canottaggio o molte gare di atletica e ciclismo), l’atleta conquesta la cosiddetta “carta olimpica” per il proprio Comitato Olimpico Nazionale (in Italia, il CONI).

Sarà poi la Federazione Nazionale a decidere chi schierare a Los Angeles sulla base di criteri tecnici interni o di trials dedicati.

Quota per l’Atleta (Pass Nominale)

In altri casi (legati spesso ai ranking individuali o a particolari competizioni di qualificazione diretta), la quota è nominativa ed è legata indissolubilmente all’atleta che l’ha conquistata.

In entrambi i casi, l’ultima parola spetta sempre al Comitato Olimpico Nazionale di appartenenza, l’unico organo titolato da Carta Olimpica a iscrivere ufficialmente gli atleti ai Giochi nel rispetto delle norme antidoping e di condotta.

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La quota Paese Ospitante e gli “Universality Places”

Per garantire che la rassegna mantenga il suo spirito inclusivo e globale, il sistema prevede due clausole chiave.

Host Country Places. Gli Stati Uniti, in quanto Paese ospitante, hanno diritto a una quota automatica di partecipanti in quasi tutti i tornei a squadre e in diverse discipline individuali, previa conferma del proprio Comitato Olimpico. Posti d’Universalità. Assegnati da una commissione tripartita del CIO a Comitati Olimpici di Piccole Nazioni che non sono riuscite a qualificare atleti tramite i canali tradizionali. Si applicano solo agli sport individuali e richiedono comunque l’attestazione di uno standard tecnico minimo per garantire la sicurezza e la competitività dell’evento.

Il caso atletica a LA28. La novità del 40-60

Un esempio concreto di come le norme si evolvano verso Los Angeles 2028 arriva da World Athletics. Per il torneo olimpico di atletica è stato modificato l’equilibrio di ammissione rispetto al passato

Se a Parigi 2024 la ripartizione ideale tra minimi diretti e ranking mondiale era del 50%-50%, per LA28 la quota dei minimi è stata irrigidita per coprire indicativamente il 40% dei posti, lasciando il restante 60% al ranking internazionale.

Inoltre, per evitare il rischio che le quote restino scoperte in caso di rinunce o infortuni dell’ultimo minuto, il CIO e le singole federazioni hanno definito un sistema standardizzato di riassegnazione dei pass inutilizzati, facendo scorrere le graduatorie fino alla chiusura ufficiale delle liste di iscrizione.

La corsa verso la California è già aperta nei calendari internazionali. Tra chi cerca l’exploit prestazionale, chi macina punti settimana dopo settimana nei ranking e le selezioni tecniche nazionali, il viaggio verso la cerimonia d’apertura del 14 luglio 2028 è già iniziato.