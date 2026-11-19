Cobolli-Alcaraz vale ancora tanto: ranking ATP e maxi assegno in palio alle Finals

L’avventura di Flavio Cobolli alle ATP Finals 2026 si fermerà alla fase a gironi, ma l’ultima sfida contro Carlos Alcaraz resta tutt’altro che priva di significato. L’azzurro è già certo del quarto posto nel Gruppo Ivan Lendl dopo le sconfitte contro Daniil Medvedev e Frances Tiafoe, mentre lo spagnolo ha già conquistato matematicamente la prima posizione. In palio, però, ci sono ancora 200 punti per il ranking ATP e un premio economico importante.

Cobolli può guadagnare 200 punti e tornare a quota 3.880

Ogni vittoria nella fase a gironi delle ATP Finals assegna 200 punti ATP. Cobolli si trova attualmente a 3.680 punti nella classifica live, dove è scivolato al settimo posto. Un successo contro Alcaraz gli permetterebbe quindi di salita a quota 3.880, risultato importante in vista della chiusura della stagione e della corsa alle prime posizioni mondiali.

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La qualificazione alle semifinali non è più possibile, ma battere il numero 2 del torneo rappresenterebbe comunque un risultato di grande prestigio e un’iniezione di fiducia prima dei prossimi appuntamenti.

Quanto può guadagnare Cobolli contro Alcaraz

La sfida contro Alcaraz ha anche un peso economico considerevole. Disputare tutti e tre gli incontri del round robin garantisce un premio di 338.000 dollari, circa 308.000 euro. Chi dipusta soltanto due match incassa invece 253.500 dollari.

A questa cifra si aggiunge il bonus per ogni vittoria nella fase a gironi di circa 369.000 euro. Un eventuale successo contro Alcaraz avrebbe quindi un valore complessivo enorme tra ranking e montepremi. Per Cobolli, dunque, l’ultima partita della ATP Finals non cambierà la classifica del girone, ma resta un appuntamento tutt’altro che simbolico.