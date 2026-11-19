Bufera Russo vs Kogasso: “Senza rispetto, ti batto con una mano sola”

Impazza la polemica a distanza tra Jonathan Kogasso e Clemente Russo. Il primo ha declinato l’offerta ricevuta dal team del campione campano per organizzare una sfida sul ring, motivando la sua decisione con un ingaggio considerato inferiore alle sue richieste finanziarie e con altre ragioni rimaste imprecisate.

Boxe, Russo non perdona il rifiuto di Kogasso

Dallo sfogo del pugile apparso sui social, è possibile ricostruire la dinamica degli eventi secondo la prospettiva di Kogasso. Quest’ultimo infatti ha rifiutato un incontro con Clemente Russo per due ordini di motivazioni: la prima è di natura economica, visto che la paga per il pugile nato a Kinshasa non sarebbe stata all’altezza delle sue capacità e dello spettacolo che avrebbe generato.

Altre motivazioni di ordine tecnico-organizzativo sarebbero sempre alla base del rifiuto di Kogasso, che infine con tono di sfida ha ammesso di poter sfidare Russo in qualsiasi momento, mostrando una mano fasciata e aggiungendo di poter combattere con una mano sola.

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Si attende a questo punto la risposta del pugile campano, in quello che è già uno scontro accesissimo sui social. Sul piano sportivo, Kogasso è reduce dal successo ottenuto il 19 settembre sul ring di Sassari, dove ha vinto ai punti contro l’argentino Kevin Ramirez aggiudicandosi la cintura vacante del Titolo Internazionale WBC nella categoria dei pesi Bridger.