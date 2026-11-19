La Coppa del Mondo di Tiro a volo torna su Sportface TV, disponibile su Prime Video e Samsung TV.
Nel palinsesto anche il Grand Prix di taekwondo di Roma alle 13:10 e la finale femminile di Coppa Italia Boulder alle 21:20.
La boxe nell’offerta di Sportface TV vede a partire da oggi giovedì 19 novembre le fasi interregionali dei campionati italiani elise.
Il tutto mentre sul cemento indoor della Inalpi Arena di Torino proseguono le ATP Finals, con la conclusione dei primi gruppi della fase a gironi per quanto riguarda il torneo di fine stagione riservato ai migliori tennisti del mondo.
Spazio ai Mondiali juniores di judo in quel di Tashkent e ai Mondiali U17 di calcio, senza dimenticarsi del primo giro dell’RSM Classic, evento golfistico del PGA Tour.
Sportface TV su Prime Video e Samsung TV
Gare in replica, interviste e rubriche del canale. Gli orari sono arrotondati per eccesso al minuto.
- 00:25 Sport is My Life – Assoluti Indoor
- 00:55 FIG World Cup Trampolino Elastico – Finali – 2026
- 04:50 Nella Casa del Taekwondo Ritorno a Muju
- 05:15 Scienza Dello Sport – Episodio 1
- 05:30 1ª Coppa del Mondo ISSF – Tiro a Volo SKEET Maschile – Tangeri 2026
- 06:25 INSIDE – Milano Cortina – Luigi Busà (Pugilato)
- 06:50 INSIDE – Caterina Vacchi (Vicepresidente FITRI)
- 07:10 It’s Casa – Nadia Battocletti
- 07:30 It’s Casa – Larissa Iapichino
- 07:50 It’s Casa – Zene Weir
- 08:00 It’s Casa – Leonardo Fabbri
- 08:20 Old But Gold – Episodio 1
- 08:45 Old But Gold – Episodio 2
- 09:05 INSIDE – Simone Alessio | Talento, sacrificio e obiettivi
- 09:30INSIDE – Andrea Conti | Innovazione, lavoro e mentalità
- 09:45 Camera di Chiamata – Episodio 10 – Giovanni Tocci
- 10:30 Camera di Chiamata – Episodio 3 – Alessandra Mao
- 10:45 Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks – Gabriele Rossetti e Diana Bacosi
- 11:00 Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks – Alberta Santuccio e Giulia Rizzi
- 11:15 Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks – Vito Dell’Acquila e Valentina Rodini
- 11:30 Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks – Gabriele Rossetti e Diana Bacosi
- 11:50 Un Mare di Azzurri – Carlo Molfetta
- 12:00 Un Mare di Azzurri – Rossano Galtarossa
- 12:25 Un Mare di Azzurri – Carlotta Avanzato (Judo)
- 12:30 Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast – Episodio 2
- 13:10 Rome 2026 World Taekwondo Grand Prix – 2026 – Day 4
- 16:00 2ª Coppa del Mondo ISSF – Tiro a Volo SKEET Maschile – Almaty 2026
- 17:00 FATE – Le Origini del Successo – S1 – Episodio 6
- 17:15 2ª Coppa del Mondo ISSF – Tiro a Volo TRAP Mixed – Almaty 2026
- 18:00 Camera di Chiamata – Episodio 3 – Alessandra Mao
- 18:15 Camera di Chiamata – Episodio 4 – Nicolò Martinenghi
- 19:10 Campionato Italiano Boxe – Pesi welter 2026 – Ivan Guarnieri Vs Mirko Marchetti
- 21:20 3° Tappa Coppa Italia – Arrampicata Boulder – Finale Femminile 2026
- 23:10 Campionato Italiano di Tiro a Volo – Para Trap – Pescara 2026
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Gli altri appuntamenti in TV e streaming
02.00 BADMINTON (BWF World Tour) – Open Hong Kong (diretta streaming su BWF Tv)
06.00 JUDO – Mondiali juniores (diretta streaming su Judo Tv)
11.00 SNOOKER – German Masters, qualificazioni (diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max)
11.30 TENNIS – ATP Finals, fase a gironi (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv; diretta tv su Italia 1 per Zverev-Fils, quarta partita dalle ore 11.30 e non prima delle ore 20.30; diretta streaming su Mediaset Infinity per Zverev-Fils)
14.00 CALCIO (Mondiali U17) – Due partite: Francia-Haiti, Nuova Caledonia-Ecuador (diretta streaming su Fifa Tv)
14.30 CALCIO (Mondiali U17) – Corea del Sud-Uganda (diretta streaming su Fifa Tv)
15.00 CALCIO (Mondiali U17) – Arabia Saudita-Uruguay (diretta streaming su Fifa Tv)
15.00 GOLF (PGA Tour) – RSM Classic, primo giro (diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max; diretta streaming su Eurosport 2, DAZN dalle ore 18.00)
16.00 CALCIO (Mondiali U17) – Mozambico-Danimarca (diretta streaming su Fifa Tv)
16.30 CALCIO (Mondiali U17) – Qatar-Panama (diretta streaming su Fifa Tv)
17.00 CALCIO (Mondiali U17) – Due partite: Argentina-Australia, Egitto-Grecia (diretta streaming su Fifa Tv)
18.00 PALLANUOTO (Euro Cup) – Primorac-Savona (diretta streaming su European Aquatics Tv)
18.15 BASKET (Eurolega) – Maccabi Tel Aviv-Dubai (diretta streaming su Euro League Tv)
18.45 CALCIO FEMMINILE (Champions League) – Due partite: Austria Vienna-Bayern Monaco, Paris FC-Koge (diretta streaming su Disney Plus)
19.00 BASKET (Eurolega) – Zalgiris Kaunas-Panathinaikos (diretta streaming su Euro League Tv)
20.00 BASKET (Eurolega) – Bayern Monaco-Baskonia (diretta streaming su Euro League Tv)
20.00 PALLANUOTO (Euro Cup) – Budvanska Rivijera-Posillipo (diretta streaming su European Aquatics Tv)
20.30 BASKET (Eurolega) – Olimpia Milano-Fenerbahce Istanbul (diretta tv su Sky Sport Basket; diretta streaming su Sky Go, NOW)
20.30 EQUITAZIONE (Global Champions League) – Salto ostacoli a Verona (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN)
20.45 BASKET (Eurolega) – Paris-Hapoel Tel Aviv (diretta streaming su Euro League Tv)
21.00 BASKET (Eurolega) – Valencia-Virtus Bologna (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)
21.00 CALCIO FEMMINILE (Champions League) – Benfica-Roma (diretta streaming su Disney Plus)
21.00 CALCIO FEMMINILE (Champions League) – Due partite: Arsenal-Lione, Barcellona-Servette (diretta streaming su Disney Plus)