L’Italia del tiro con l’arco parte con il piede giusto nella seconda tappa della Coppa del Mondo Indoor 2026-2027 a Strassen, in Lussemburgo, dove i primi turni di qualifica regalano ottimi piazzamenti agli atleti azzurri.
Arco ricurvo: buon sesto posto per Alessandro Paoli dietro D’Amour e Grande
Sulle linee di tiro al chiuso lussemburghesi, dove si sfidano alcuni dei migliori specialisti al mondo, l’attenzione per i colori italiani nel ricurvo era tutta su Alessandro Paoli.
Unico azzurro iscritto in questa specialità, Paoli ha disputato una buona prova, riuscendo a chiudere il suo ranking round in 6ª posizione grazie al punteggio di 586/600.
Un risultato di valore, arrivato in una classifica che ha visto due atleti dividere la vetta a quota 594/600: lo statunitense Nicholas D’Amour e il messicano Matias Grande. Paoli si mette così in una buona posizione di partenza in vista della fase successiva del torneo, dimostrando di aver trovato subito il giusto feeling con il bersaglio indoor di Strassen.
Arco compound: Giulia Di Nardo insegue Ella Gibson, bene anche Lorenzo Gubbini
Soddisfazioni importanti arrivano anche dal settore compound, tanto al maschile quanto al femminile. Tra gli uomini, in attesa che scendano in pedana gli altri azzurri convocati per la trasferta, Lorenzo Gubbini occupa momentaneamente la 6ª piazza con uno score di 596/600, mentre Elia Fregnan si ferma al 17° posto con 585 punti. Davanti a tutti brilla il turco Batuhan Akcaoglu, autore di una prestazione perfetta chiusa con il punteggio pieno di 600/600.
In campo femminile la britannica Ella Gibson guida per ora la classifica con 597/600, ma subito alle sue spalle si piazza una convincente Giulia Di Nardo, seconda a quota 594. Buone indicazioni giungono anche da Elisa Roner, inserita nel gruppo del 9° posto con 584 punti, e da Maria Andrea Virgilio, che chiude 17ª a 559.
Il programma della manifestazione lussemburghese proseguirà nella mattinata di domani con il completamento di tutti i ranking round ancora in calendario. Subito dopo prenderanno il via i primi scontri a eliminazione diretta, passaggi decisivi per definire il tabellone che porterà alle sfide per le medaglie nella giornata di domenica.