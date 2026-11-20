Karate, Mondiali a squadre: Italia ai quarti con kata femminile e kumite maschile

A Hangzhou le azzurre vincono tutte le sfide del girone, poi cedono 4-3 alla Cina. Gli uomini vengono fermati dall’Iran. Sabato tocca al kata maschile e al kumite femminile.

Il kata femminile e il kumite maschile italiani si fermano ai quarti di finale nella giornata inaugurale della Karate World Cup 2026, il Mondiale a squadre cominciato venerdì 20 novembre a Hangzhou, in Cina. Entrambe le formazioni azzurre hanno superato il round robin, prima di essere eliminate rispettivamente dalle padrone di casa e dall’Iran.

La manifestazione proseguirà fino a domenica. Sabato saranno impegnate le altre due squadre italiane, il kata maschile e il kumite femminile.

Kata femminile, quattro vittorie nel girone prima dello stop con la Cina

Carola Casale, Terryana D’Onofrio, Michela Rizzo ed Elena Roversi hanno affrontato il Gruppo C senza concedere incontri alle avversarie. Il percorso è iniziato con il 5-2 sulla Turchia ed è proseguito con tre successi per 7-0 contro Iran, Nuova Zelanda e Taipei.

Le quattro vittorie hanno portato l’Italia ai quarti di finale, dove le azzurre hanno trovato la Cina. Il confronto si è risolto con il margine minimo: le padrone di casa si sono imposte 4-3, interrompendo il cammino italiano.

Kumite maschile, la reazione dopo la sconfitta all’esordio

Più articolato il percorso del kumite maschile, cominciato con una sconfitta contro la Giordania. Gli azzurri hanno reagito battendo la Tunisia per 4-1 e il Cile per 3-2, arrivando all’ultima sfida del girone contro la Georgia con la qualificazione ancora da conquistare.

Il confronto si è aperto con la sconfitta per 3-0 di Pietromarchi. A riportare l’Italia in parità è stato Daniele De Vivo, capace di ribaltare il proprio combattimento grazie a un waza-ari a due secondi dalla conclusione.

Michele Martina ha quindi vinto per 10-1, prima che Matteo Fiore conquistasse il punto decisivo per il successo e il passaggio del turno. A qualificazione acquisita, Luca Maresca ha completato la vittoria portando a quattro i combattimenti vinti dagli azzurri.

L’Iran ferma gli azzurri nei quarti

Nel confronto a eliminazione diretta contro l’Iran, l’Italia ha perso il primo combattimento con Maresca, ritrovando poi l’equilibrio grazie a De Vivo. Le successive sconfitte di Martina e Fiore hanno però assegnato agli iraniani il passaggio in semifinale.

Si è così conclusa ai quarti anche la giornata del kumite maschile, dopo la rimonta nel girone e la qualificazione ottenuta contro la Georgia.

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Sabato in gara kata maschile e kumite femminile

Sabato 21 novembre toccherà alle formazioni italiane di kata maschile e kumite femminile. Entrambe affronteranno i rispettivi round robin e, in caso di qualificazione, i quarti di finale.

Dalle 16.30 locali sono inoltre previste le semifinali di tutte e quattro le specialità. Tabelloni, programma e aggiornamenti sono disponibili nella pagina ufficiale della World Karate Federation dedicata alla manifestazione.