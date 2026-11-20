Pista lunga, Lorello quarto e Ghiotto quinto a Obihiro: Rossi al miglior risultato in Coppa del Mondo

Nella prima giornata della tappa giapponese i due azzurri sfiorano il podio dei 5.000 metri. Rossi settima nei 3.000, Di Stefano nono nei 1.000. Dieci italiani impegnati tra Division A e B.

Riccardo Lorello e Davide Ghiotto chiudono subito dietro al podio, Linda Rossi firma il miglior risultato della carriera in Coppa del Mondo. Sono questi i principali riscontri italiani nella giornata inaugurale della seconda tappa del circuito di pattinaggio di velocità su pista lunga, cominciata venerdì 20 novembre a Obihiro, in Giappone.

Sul ghiaccio del Meiji Hokkaido-Tokachi Oval sono scesi in pista dieci azzurri, distribuiti tra Division A e Division B. Il programma ha proposto i 1.000 metri maschili e femminili, i 3.000 femminili e i 5.000 maschili.

Lorello eguaglia il suo miglior piazzamento, Ghiotto quinto

Nei 5.000 metri maschili di Division A, Lorello ha conquistato il quarto posto in 6’09”43. Il ventitreenne del Centro Sportivo Esercito ha così eguagliato il proprio miglior risultato nel massimo circuito, ottenuto sulla stessa distanza una settimana prima a Pechino.

Alle sue spalle si è classificato Davide Ghiotto, quinto con il tempo di 6’11”12. Nella stessa gara Michele Malfatti ha concluso tredicesimo in 6’19”99.

Rossi settima nei 3.000, Di Stefano nella top ten

Nei 3.000 metri femminili, Linda Rossi ha raggiunto il punto più alto della propria carriera in Coppa del Mondo. La ventinovenne marchigiana delle Fiamme Azzurre si è piazzata settima in 4’04”50.

Un piazzamento tra i primi dieci è arrivato anche da Daniele Di Stefano, che nei 1.000 metri maschili ha fermato il cronometro a 1’08”39, ottenendo la nona posizione.

Division B, Vigl terza nei 1.000 metri

Nella Division B, il livello cadetto dal quale è possibile ottenere la promozione alla Division A per la tappa successiva, Maybritt Vigl ha chiuso al terzo posto i 1.000 metri femminili con il tempo di 1’16”62.

Nei 3.000 femminili, Alice Marletti si è classificata quarta in 4’09”78, mentre Giulia Presti ha ottenuto il sesto posto in 4’10”36.

Manuel Ghiotto ha concluso settimo nei 5.000 metri maschili con 6’21”57. Nei 1.000 maschili, Francesco Betti si è piazzato dodicesimo in 1’10”72.

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Tutti i risultati degli italiani nella prima giornata

Divisione Gara Atleta Posizione Tempo A 5.000 metri maschili Riccardo Lorello 4° 6’09”43 A 5.000 metri maschili Davide Ghiotto 5° 6’11”12 A 5.000 metri maschili Michele Malfatti 13° 6’19”99 A 3.000 metri femminili Linda Rossi 7ª 4’04”50 A 1.000 metri maschili Daniele Di Stefano 9° 1’08”39 B 1.000 metri femminili Maybritt Vigl 3ª 1’16”62 B 3.000 metri femminili Alice Marletti 4ª 4’09”78 B 3.000 metri femminili Giulia Presti 6ª 4’10”36 B 5.000 metri maschili Manuel Ghiotto 7° 6’21”57 B 1.000 metri maschili Francesco Betti 12° 1’10”72

Il programma della seconda giornata e la copertura tv

La tappa di Obihiro proseguirà sabato 21 novembre con altre quattro gare: la prima prova dei 500 metri e i 1.500 metri, entrambe al maschile e al femminile.

La copertura sarà garantita da Discovery+, HBO Max ed Eurosport, con i canali collegati disponibili anche su Eurosport.it, DAZN, TimVision e Prime Video Channels. Il programma completo e i risultati sono consultabili sul portale ufficiale dei risultati ISU.