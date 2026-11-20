Short track, Italia con 14 qualificazioni dirette a Seoul: infortunio per Chiara Betti

Nella prima giornata del World Tour gli azzurri superano quattordici turni individuali e avanzano con la staffetta maschile. Da valutare il ginocchio destro di Betti, caduta nei 1.000 metri.

Quattordici qualificazioni dirette nelle gare individuali e il passaggio del turno della staffetta maschile, ma anche la preoccupazione per Chiara Betti. Si apre così la terza tappa del World Tour di short track per l’Italia, impegnata da venerdì 20 novembre a Seoul, in Corea del Sud, con otto atleti.

La prima giornata, dedicata alle qualificazioni, ha portato sei passaggi diretti nelle prove individuali maschili e otto in quelle femminili. A condizionare il bilancio è però l’infortunio accusato da Betti durante la batteria dei 1.000 metri.

Chiara Betti, da valutare l’infortunio al ginocchio

L’azzurra è caduta e ha riportato un infortunio al ginocchio destro, senza riuscire a rialzarsi autonomamente. Dopo i primi soccorsi, lo staff medico sta valutando la situazione e gli esami necessari per accertare l’entità delle conseguenze.

Betti aveva ottenuto la qualificazione ai quarti dei 500 metri e alle semifinali dei 1.500. Le sue condizioni mettono in dubbio anche la partecipazione della staffetta femminile, che dovrebbe iniziare il proprio percorso direttamente dalle semifinali di sabato.

Nadalini avanti su tutte le distanze

Nel settore maschile Thomas Nadalini ha conquistato la qualificazione diretta in tutte e tre le prove individuali. L’azzurro è approdato ai quarti di finale dei 500 e dei 1.000 metri, oltre che alle semifinali dei 1.500.

Doppio passaggio ai quarti per Lorenzo Previtali, promosso nei 500 e nei 1.000 metri. Nei 1.500, invece, ripartirà dai ripescaggi. Luca Spechenhauser ha raggiunto le semifinali dei 1.500 e dovrà affrontare i ripescaggi sulle due distanze più brevi.

Per Daniele Zampedri il percorso proseguirà dai ripescaggi in tutte e tre le gare. Il quartetto italiano ha inoltre superato le batterie della staffetta maschile, guadagnando l’accesso alle semifinali.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Confortola e Ioriatti, tre qualificazioni a testa

Nel settore femminile Elisa Confortola e Gloria Ioriatti hanno centrato tre qualificazioni dirette ciascuna. Entrambe sono avanzate ai quarti nei 500 e nei 1.000 metri e alle semifinali nei 1.500.

A questi risultati si aggiungono i due passaggi del turno ottenuti da Chiara Betti nei 500 e nei 1.500 prima dell’infortunio. Margherita Betti avrà invece l’opportunità di proseguire attraverso i ripescaggi su tutte le distanze individuali.

Il riepilogo delle qualificazioni individuali

Settore Distanza Qualificati direttamente Ai ripescaggi Maschile 500 metri Nadalini e Previtali ai quarti Spechenhauser e Zampedri Maschile 1.000 metri Nadalini e Previtali ai quarti Spechenhauser e Zampedri Maschile 1.500 metri Nadalini e Spechenhauser in semifinale Previtali e Zampedri Femminile 500 metri Ioriatti, Chiara Betti e Confortola ai quarti Margherita Betti Femminile 1.000 metri Confortola e Ioriatti ai quarti Margherita Betti Femminile 1.500 metri Confortola, Ioriatti e Chiara Betti in semifinale Margherita Betti

La prosecuzione delle gare di Chiara Betti resta subordinata alla valutazione delle sue condizioni. Per la staffetta mista il programma prevede l’ingresso in gara direttamente dalle semifinali di sabato.

Sabato le prime finali, gare dalle 4.30 italiane

La seconda giornata, sabato 21 novembre, assegnerà i primi piazzamenti nelle finali dei 500 e 1.500 metri maschili, dei 1.000 metri femminili e della staffetta femminile. Le competizioni cominceranno alle 4.30 italiane.

La copertura sarà garantita da Discovery+, HBO Max ed Eurosport, con i canali collegati disponibili anche su Eurosport.it, DAZN, TimVision e Prime Video Channels. Il calendario completo e i risultati sono consultabili nella pagina ufficiale ISU dedicata alla tappa di Seoul.