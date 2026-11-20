Gurgl, Della Mea: “La schiena non mi dà problemi, sono tornata al 100%”

Le azzurre verso lo slalom di sabato 21 novembre. Peterlini riparte dopo l’operazione, Rossetti cerca un passo avanti. Pazzaglia vuole riscattare Levi, Collomb punta su una pista adatta alle sue caratteristiche.

Lara Della Mea si presenta allo slalom di Gurgl con la fiducia di chi ha ritrovato la piena condizione fisica. Alla vigilia della gara di sabato 21 novembre, l’azzurra mette alle spalle i problemi alla schiena e guarda a una pista tecnica sulla quale, nella passata stagione, ha conquistato il diciottesimo posto.

“È da un po’ di tempo che la condizione fisica è tornata al 100%, la schiena non mi dà nessun problema e sono riuscita a colmare il gap fisico che avevo a inizio stagione”, spiega Della Mea.

Il tracciato austriaco offre caratteristiche che apprezza: “Gurgl è una pista bellissima, molto tecnica, con tante porte sul muro, le condizioni sembrano bellissime, bisogna solo essere ordinate e buttare giù le punte”. Sulla concorrenza aggiunge: “Il livello è alto anche senza Shiffrin, le ragazze sono tutte bravissime”.

Peterlini, il ritorno dopo l’operazione di aprile

Per Martina Peterlini la stagione è cominciata con un percorso da costruire una gara alla volta, dopo l’intervento di aprile e un’estate dedicata alla riabilitazione. Il rientro sugli sci è arrivato soltanto a metà settembre, dopo aver rinunciato alla trasferta argentina.

“A Levi ho rotto il ghiaccio, il mio è un processo in cui devo aggiungere un pezzo ad ogni gara”, racconta. Ritrovarsi a competere ad alto livello quasi senza dolore, sottolinea, non era un risultato scontato dopo l’operazione.

“Chiaramente la forma arriverà strada facendo, ma l’importante è sciare senza dolore. Siamo una squadra giovane e con uno staff nuovo, cercheremo di darci dentro per ottenere risultati sempre migliori, lo sci è uno sport di situazione e bisogna approfittarne quando capita l’occasione”.

Rossetti cerca un passo avanti, Pazzaglia vuole riscattarsi

Marta Rossetti considera l’esordio finlandese un passaggio utile per ritrovare il clima della competizione. Ora spera di trasformare le sensazioni del ritorno in un risultato.

“Levi è sempre una pista particolare per me, ma è servita per rivivere le sensazioni di gara. Gurgl è una pista diversa, così come le condizioni, spero di fare un passo in avanti già da questo fine settimana. Sono felice di essere tornata, spero che la mia soddisfazione si trasformi in un bel risultato”.

La voglia di riscatto accompagna anche Alice Pazzaglia, convinta di non aver espresso tutto il proprio potenziale nella prima gara. Della pista di Gurgl conserva un buon ricordo e apprezza soprattutto i cambi di ritmo.

“L’anno scorso qui a Gurgl mi sono divertita tanto”, ricorda. L’obiettivo è ritrovare fiducia anche in vista dell’appuntamento successivo: “Mi aspetto di dare tutto e mostrare in pista ciò di cui sono capace, per prendere fiducia in vista della trasferta di Killington, dove non sono mai stata”.

Collomb, una pista conosciuta e due manche da mettere insieme

Giorgia Collomb riparte dalla familiarità con il tracciato austriaco: “Conosco bene questa pista, a Gurgl ho centrato la mia prima qualifica per la seconda manche in Coppa del mondo, sicuramente si addice alle mie caratteristiche”.

L’azzurra descrive una partenza su un falsopiano a dossi, seguita da un muro impegnativo e tecnico, quindi una media pendenza e un ultimo dosso prima del traguardo. Un percorso sul quale serviranno lucidità e continuità.

“Sarà diverso rispetto a Levi, è tutta un’altra gara”, osserva Collomb, che fissa il proprio obiettivo: “Mettere insieme i pezzi in due manches”.

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Terzo slalom femminile di Coppa del Mondo a Gurgl

Quella di sabato sarà la terza edizione dello slalom femminile di Coppa del Mondo a Gurgl. Le prime due hanno avuto lo stesso podio, con Mikaela Shiffrin davanti a Lara Colturi e Camille Rast.

Nel 2024 la migliore italiana fu Peterlini, ventesima, mentre Della Mea, Collomb e Rossetti non entrarono nell’ordine d’arrivo. Nel 2025 Della Mea chiuse diciottesima, senza piazzamento Collomb, Giulia Valleriani, Pazzaglia ed Emilia Mondinelli.

La gara sarà trasmessa in diretta televisiva su RaiSport ed Eurosport.