MotoGP Portogallo 2026: Alex Marquez domina il venerdì, Marc controlla

La prima giornata del Gran Premio del Portogallo va in archivio con il miglior tempo di Alex Marquez, mentre Marc Marquez gestisce il passo gara e Jorge Martin strappa la qualificazione diretta alla Q2 soltanto all’ultimo tentativo.

Il guizzo di Alex Marquez e i tempi delle pre-qualifiche a Portimao

Sulle curve e sui saliscendi del circuito dell’Algarve, soprannominato “rollercoaster“, Alex Marquez ha sorprendentemente dettato il ritmo nella sessione pomeridiana.

Al rientro dopo un infortunio, il pilota della Ducati Gresini ha fermato il cronometro sull’1:37.350 montando le gomme morbide nel finale. Alle sue spalle ha chiuso Fabio Di Giannantonio con la Ducati VR46, distante appena 82 millesimi, seguito dall’Aprilia di Marco Bezzecchi a 172 millesimi. Il romagnolo aveva dominato la sessione mattutina in 1:39.002, confermandosi molto costante sul passo gara prima di perdere qualcosa nell’ultimo settore durante il giro veloce pomeridiano. Quarto posto per Pedro Acosta su KTM in 1:37.605, davanti a Johann Zarco su Honda.

Sesto invece Marc Marquez con la Ducati ufficiale, a 278 millesimi dal fratello. Il leader del mondiale ha lavorato esclusivamente sulla distanza con gomme medie usate, evitando rischi inutili in vista delle qualifiche.

Dietro al catalano hanno chiuso Brad Binder su KTM e Fermin Aldeguer su Ducati Gresini, mentre Raul Fernandez e Jorge Martin hanno completato la lista dei dieci qualificati diretti alla Q2.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Le difficoltà di Jorge Martin e la corsa al titolo di Marc Marquez

Il venerdì di Portimao ha messo a dura prova Jorge Martin, ancora condizionato dai postumi della frattura al radio destro rimediata a Phillip Island. Dopo aver chiuso al secondo posto le prove libere della mattina grazie a una gomma media nuova nel finale, lo spagnolo dell’Aprilia ha faticato parecchio nel pomeriggio.

Rimasto fuori dai primi dieci fino a pochi minuti dalla bandiera a scacchi, il madrileno ha salvato la decima posizione per un soffio, pagando 408 millesimi dalla vetta. Un risultato fondamentale per non compromettere la rincorsa iridata, anche se la situazione in classifica resta molto favorevole a Marc Marquez.

Con 60 punti di vantaggio su Martin e 74 su Bezzecchi, il pilota della Ducati può chiudere i giochi per l’ottavo titolo nella classe regina già nella Sprint del sabato guadagnando almeno 2 punti sul connazionale, oppure lasciando il Portogallo domenica sera con un margine minimo di 37 lunghezze.

Il weekend portoghese registra infine diverse assenze importanti, tra cui quella di Francesco Bagnaia, sostituito da Iker Lecuona, oltre a Joan Mir e Maverick Vinales, fermato dai problemi alla spalla.