Snowboard, 14 azzurri per l’avvio della Coppa del Mondo di parallelo in Cina

A Snow Ruyi, il 28 e 29 novembre, sono in programma un gigante parallelo e una prova a squadre. Bormolini riparte dai trofei della scorsa stagione, Dalmasso dalla Coppa di slalom. La squadra B si allenerà in Val Senales.

Quattordici azzurri si preparano alla trasferta cinese che aprirà la Coppa del Mondo di snowboard parallelo. Il direttore tecnico Cesare Pisoni ha scelto il gruppo per la tappa di Snow Ruyi del 28 e 29 novembre, con un gigante parallelo e una prova a squadre. Nel fine settimana successivo il circuito resterà in Cina, a Mylin, per due giganti paralleli.

I convocati per Snow Ruyi

La squadra comprende Maurizio Bormolini, Aaron March, Tommy Rabanser, Daniele Bagozza, Mirko Felicetti, Gabriel Messner, Roland Fischnaller, Mike Santuari, Edwin Coratti, Jasmin Coratti, Lucia Dalmasso, Elisa Caffont, Elisa Fava e Sofia Valle.

Bormolini e Dalmasso ripartono dalle coppe vinte

Bormolini affronta la nuova stagione dopo aver conquistato sia la classifica generale sia le coppe di specialità nella passata edizione del circuito.

Dalmasso riparte invece dalla vittoria nella classifica di slalom e dal secondo posto nella generale, davanti alla compagna di squadra Caffont.

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La squadra B in raduno dal 23 novembre

Parallelamente, la squadra B svolgerà un raduno di preparazione in Val Senales, in provincia di Bolzano, dal 23 al 26 novembre.

Saranno impegnati Manuel Haller, Fabian Lantschner, Tobias Mutschlechner, Giorgia Carnevali, Fabiana Fachin, Anna Victoria Mammone e Sophie Rabanser, seguiti dai tecnici Alessio Amorth e Ugo Orsanelli.