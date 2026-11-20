Tennis, si scioglie la coppia Bolelli-Vavassori: cosa è successo

Erano ormai diventati quasi un “nome unico” ma per Bolelli-Vavassori è finita. Simone Bolelli e Andrea Vavassori salutano il circuito insieme perdendo alle ATP Finals di Torino contro Kevin Krawietz e Tim Puetz, mentre spuntano i nomi dei loro futuri partner per la stagione 2027.

Il ko contro Krawietz e Puetz chiude l’avventura di Bolelli e Vavassori

L‘ultima partita della coppia azzurra termina con una sconfitta in rimonta nella terza giornata del Gruppo Mark Woodforde. Già eliminati dal torneo, Bolelli e Vavassori cedono ai tedeschi Krawietz e Puetz, sicuri del primo posto nel girone, per 6-7 (4) 7-6 (3) [10-7] dopo 1 ora e 55 minuti di battaglia.

Nel primo set i servizi dominano la scena, con 36 punti vinti da chi batte su 42 giocati fino al 6-6. Nel tiebreak gli italiani trovano l’allungo decisivo sul 4-4 e chiudono 7-4 in 42 minuti. La seconda frazione si apre invece con un break tedesco subito recuperato dagli azzurri nel game successivo. L’equilibrio regge ancora fino al tiebreak, dove Krawietz e Puetz scappano sul 6-2 e pareggiano i conti sul 7-3 dopo 58 minuti.

Nel super tiebreak finale gli italiani partono avanti 2-0, ma i rivali ribaltano il punteggio portandosi sul 6-3 e poi sull’8-5. Bolelli e Vavassori provano a rientrare fino al 7-8, prima di arrendersi sul 10-7. I numeri confermano una sfida molto equilibrata: i tedeschi raccolgono 83 punti totali contro i 75 degli azzurri, sfruttando l’85% delle prime palle contro il 73% degli italiani, che invece fanno meglio con la seconda (71% contro 56%).

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Le nuove coppie del 2027: Vavassori con Arevalo, Bolelli sceglie Guinard

Archiviata l’ultima gara insieme, le strade dei due tennisti italiani prendono direzioni diverse, anche in vista della Coppa Davis dove Bolelli ha lasciato il posto tra i convocati a Matteo Berrettini.

Per la prossima stagione, secondo quanto filtra, Vavassori giocherà con Marcelo Arevalo, ex numero 1 del mondo, che a fine anno lascerà il croato Mate Pavic, impegnato domani nelle semifinali delle Finals.

Proprio Pavic inizierà una nuova collaborazione con il tedesco Krawietz, rimasto libero perché il suo attuale compagno Tim Puetz ha deciso di fermarsi per dedicare più tempo alla famiglia, pur senza annunciare il ritiro definitivo. Sembrava che Krawietz potesse diventare il nuovo partner di Bolelli, ma il giocatore emiliano ha fatto un’altra scelta: nel 2027 scenderà in campo insieme al francese Manuel Guinard, che in questa stagione ha sfiorato l’accesso alle Finals in coppia con l’argentino Guido Andreozzi.