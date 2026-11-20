ATP Finals, Cobolli cede ad Alcaraz e saluta Torino: “Ho realizzato un sogno”

Lo spagnolo vince 6-4 6-1 e chiude il girone imbattuto: in semifinale affronterà Shelton. L’azzurro termina senza successi e guarda alla Coppa Davis: “Sono i dettagli a fare la differenza”.

Flavio Cobolli chiude la sua prima partecipazione alle ATP Finals con una sconfitta contro Carlos Alcaraz. Alla Inalpi Arena di Torino lo spagnolo si impone 6-4 6-1 in un’ora e cinque minuti, completando il Gruppo Ivan Lendl con tre vittorie in altrettanti incontri.

Per l’azzurro il bilancio del round robin è di tre sconfitte, ma l’esperienza nel torneo di fine stagione lascia anche la soddisfazione di aver raggiunto un traguardo importante. Il prossimo e ultimo impegno del suo 2026 saranno le Finals di Coppa Davis a Bologna.

Cobolli: “Emozionato di aver fatto parte di questo torneo”

In conferenza stampa Cobolli ha raccontato le sensazioni al termine del proprio percorso torinese: “Torino mi ha insegnato tante cose, non è facile parlare adesso: mi è scesa un po’ tutta l’adrenalina della stagione. Sono veramente emozionato e contento di aver fatto parte di questo ‘torneo dei maestri’”.

Il risultato non cancella il valore della prima presenza alle Finals: “La cosa più bella per me è aver realizzato questo sogno. Ho imparato tante cose: alla fine sono i dettagli che fanno la differenza. Le partite si vincono per piccole cose e i grandi giocatori sanno fare tutto benissimo”.

Alcaraz imbattuto, in semifinale trova Shelton

Il numero tre del mondo ha chiuso la fase a gironi senza sconfitte e sabato 21 novembre affronterà Ben Shelton in semifinale. Nell’altra parte del tabellone Alexander Zverev attende il vincitore della sfida tra Daniil Medvedev e Frances Tiafoe, in programma questa sera.

Alcaraz ha spiegato di aver affrontato l’ultimo incontro del girone con qualche incognita sulle proprie sensazioni: “Non è stata una partita facile per me. Giocare contro un amico come Flavio e con il pubblico non a favore non è stato semplice, inoltre non sapevo come mi sarei sentito in campo”.

La risposta arrivata dal campo lo incoraggia in vista della semifinale: “È stata una partita importante e mi sono sentito bene. Mi sento sempre meglio e sarò pronto per domani”.

I complimenti dello spagnolo a Cobolli

Il vincitore ha poi dedicato un pensiero al percorso dell’azzurro e al lavoro della sua squadra: “Ha fatto una stagione incredibile”. Alcaraz ha ricordato anche la preparazione condivisa: “Sono stato insieme a lui in pre season e lo conosco bene. Sono felice anche per il suo team, sono tutte persone fantastiche e complimenti a loro per il percorso fatto. Sono sicuro che tornerà qui”.

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Ranking ATP, Cobolli settimo in attesa di Tiafoe

Cobolli si trova al settimo posto della classifica ATP con 3.680 punti. La sua posizione di fine anno dipende ancora dal risultato di Tiafoe, attualmente a quota 3.590: un successo dello statunitense contro Medvedev porterebbe l’italiano all’ottavo posto, il peggior piazzamento possibile per lui al termine del 2026.

Archiviata Torino, l’attenzione di Cobolli si sposterà sulla maglia azzurra e sull’appuntamento di Bologna, dove proverà a concludere la stagione in Coppa Davis.