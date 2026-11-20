Biathlon, Vittozzi guida l’Italia a Kontiolahti: dodici convocati per il via della Coppa del Mondo

La stagione comincia giovedì 26 novembre in Finlandia. Prima chiamata nel massimo circuito per Fabiana Carpella, nel gruppo maschile torna Tommaso Giacomel.

Lisa Vittozzi e Tommaso Giacomel sono tra i protagonisti dell’Italia che si prepara all’esordio nella Coppa del Mondo di biathlon. Il direttore tecnico Klaus Höllrigl ha convocato dodici atleti per la tappa inaugurale di Kontiolahti, in Finlandia, dove il circuito prenderà il via giovedì 26 novembre.

Ad aprire la stagione sarà la 20 chilometri individuale maschile. Il programma proseguirà con la 15 chilometri femminile, le prove miste di sabato 28 novembre e le sprint di domenica 29.

Le convocate, debutto in Coppa del Mondo per Carpella

La squadra femminile avrà nella campionessa olimpica dell’inseguimento Lisa Vittozzi il proprio riferimento. Con lei partiranno per la Finlandia Samuela Comola, Michela Carrara, Hannah Auchentaller, Martina Trabucchi e Fabiana Carpella.

Per Carpella sarà il debutto assoluto in Coppa del Mondo, un primo confronto con il massimo circuito internazionale nella tappa che inaugura l’inverno.

Giacomel torna nel gruppo maschile

Tra gli uomini è atteso il ritorno in Coppa del Mondo di Tommaso Giacomel. A completare i sei convocati sono Lukas Hofer, Didier Bionaz, Nicola Romanin, Elia Zeni e Christoph Pircher.

Kontiolahti è una sede che ha già regalato risultati importanti all’Italia. Nella stagione 2017/18 Vittozzi e Hofer vinsero la staffetta mista insieme a Dorothea Wierer e Dominik Windisch.

Vittozzi conta complessivamente nove podi sulle nevi finlandesi, compreso il bronzo mondiale nella staffetta femminile del 2015. Hofer, oltre al successo nella mista, ha conquistato due terzi posti, nell’inseguimento della stagione 2021/22 e nella staffetta mista del 2009/10.

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Il calendario, a febbraio i Mondiali di Otepää

Dopo l’apertura finlandese, prima di Natale la Coppa del Mondo farà tappa a Hochfilzen e Le Grand Bornard. Gennaio proporrà gli appuntamenti di Pokljuka, Ruhpolding, Anterselva e Nove Mesto Na Morave, con la tappa italiana in programma dal 14 al 17 gennaio.

Il momento centrale della stagione saranno i Campionati del Mondo di Otepää, in calendario dal 10 al 21 febbraio. A marzo il circuito si completerà con le tappe di Oberhof, Östersund e Oslo-Holmenkollen.

Junior in raduno in Val Martello dal 26 novembre

La giornata inaugurale della Coppa del Mondo coinciderà con l’inizio del raduno della squadra junior in Val Martello, in provincia di Bolzano. Il gruppo lavorerà dal 26 novembre al 3 dicembre.

Sono stati convocati Carlotta Gautero, Gaia Gondolo, Manuel Contoz, Simone Motta, Julian Huber, Andreas Braunhofer, Jonas Tscholl e Davide Compagnoni. A seguirli saranno i tecnici Mirco Romanin, Luca Ghiglione, Simon Leitgeb, Dominik Windisch, Andrea Bompard e Gabriele Giambastiani.