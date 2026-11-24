Finale di Coppa del Mondo ISSF a Roma dal 3 all’8 dicembre: venerdì la presentazione

Il Tav Roma e la Fiera di Roma ospiteranno i migliori atleti delle specialità olimpiche di pistola, carabina e tiro a volo. Il 27 novembre in Campidoglio la conferenza stampa con Luciano Rossi, Erminio Frasca, Erica Sessa, Federico Nilo Maldini e Giulia Valdo.

Roma si prepara a ospitare la Finale di Coppa del Mondo ISSF 2026. Dal 3 all’8 dicembre, il Tav Roma e la Fiera di Roma accoglieranno i migliori atleti delle discipline olimpiche del tiro sportivo, qualificati attraverso i risultati della stagione internazionale.

L’appuntamento sarà presentato venerdì 27 novembre alle 11 nella Sala del Carroccio di Palazzo Senatorio, in piazza del Campidoglio 1, con accesso dall’ingresso Sisto IV.

Pistola, carabina e tiro a volo nella Capitale

La manifestazione riunirà i protagonisti delle specialità olimpiche di pistola, carabina e tiro a volo. L’accesso alla Finale è legato ai risultati ottenuti nelle prove di Coppa del Mondo, ai Campionati del Mondo e al Ranking ISSF 2026.

Le due sedi romane ospiteranno così il confronto tra gli atleti che hanno conquistato la qualificazione nel corso della stagione.

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La presentazione con Luciano Rossi e gli atleti azzurri

A moderare la conferenza stampa sarà Margherita Basso, giornalista e conduttrice per la Direzione Approfondimento Rai. Interverrà Luciano Rossi, presidente della International Shooting Sport Federation.

Tra gli atleti presenti ci saranno Erminio Frasca, vincitore della prova di Coppa del Mondo di Lonato del Garda 2026, ed Erica Sessa, che si è imposta nella tappa di Tangeri, in Marocco.

Parteciperanno anche Federico Nilo Maldini, medaglia d’argento nella pistola ad aria compressa dai 10 metri ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, e Giulia Valdo, atleta paralimpica e oro a squadre nella pistola a fuoco dai 50 metri ai Campionati Europei di Osijek 2025.

La conferenza in Campidoglio introdurrà l’appuntamento internazionale che porterà le finali del circuito ISSF nella Capitale nella prima settimana di dicembre.