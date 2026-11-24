Slittino, l’Italia riparte da Winterberg dopo il poker olimpico: 17 azzurri per l’esordio in Coppa del Mondo

Dal 27 al 29 novembre la prima tappa sul tracciato tedesco. Tra i convocati di Armin Zöggeler i campioni olimpici Vötter-Oberhofer e Rieder-Kainzwaldner. Il programma si chiuderà domenica con il singolo femminile e il team relay.

Quattro medaglie olimpiche alle spalle e una nuova stagione da cominciare. La Nazionale italiana di slittino torna in gara a Winterberg, in Germania, dove dal 27 al 29 novembre si aprirà il cammino della Coppa del Mondo.

Per l’appuntamento sulla pista della Veltins EisArena, il direttore tecnico Armin Zöggeler ha previsto la partecipazione di 17 azzurri: nove uomini e otto donne. Nel gruppo figurano anche i protagonisti dei due ori conquistati nei doppi ai Giochi di Milano Cortina 2026.

I 17 azzurri per la prima tappa

La squadra maschile comprende Leon Felderer, Simon Kainzwaldner, Fabian Malleier, Ivan Nagler, Lukas Peccei, Emanuel Rieder, Philipp Brunner, Leon Haselrieder e Manuel Weissensteiner.

Al femminile saranno presenti Andrea Vötter, Marion Oberhofer, Verena Hofer, Nina Zöggeler, Annalena Huber, Nadia Falkensteiner, Katharina Sofie Kofler e Alexandra Oberstolz.

Winterberg offrirà il primo confronto della nuova stagione per una Nazionale che arriva dall’importante bilancio ottenuto sul tracciato olimpico di casa.

Il punto di partenza sono le quattro medaglie di Milano Cortina

Ai Giochi del 2026 l’Italia ha conquistato due ori e due bronzi. A salire sul gradino più alto del podio sono stati Andrea Vötter e Marion Oberhofer nel doppio femminile ed Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner nel doppio maschile, con due successi arrivati nell’arco di 63 minuti.

Dominik Fischnaller ha ottenuto il bronzo nel singolo maschile, mentre il quarto podio è arrivato nel team relay con Fischnaller, Vötter, Oberhofer, Rieder, Kainzwaldner e Verena Hofer, quest’ultima anche quarta nella prova individuale femminile.

Il nuovo inverno riparte da quei risultati, con il circuito di Coppa del Mondo che torna a mettere alla prova gli azzurri a partire dalla tappa tedesca.

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Il programma: Nations Cup venerdì, sei manche sabato

Ad aprire le gare sarà la Nations Cup di venerdì 27 novembre, dalle 11. Sabato il calendario prevede entrambe le manche dei doppi maschile e femminile, seguite dalle due discese del singolo maschile.

Domenica spazio al singolo femminile, prima della chiusura affidata al team relay delle 13.50.

Winterberg, tutti gli orari della tappa

Venerdì 27 novembre

Ore 11.00 – Nations Cup.

Sabato 28 novembre

Ore 09.02 – Prima manche doppio maschile.

Ore 09.53 – Prima manche doppio femminile.

Ore 10.49 – Seconda manche doppio maschile.

Ore 11.31 – Seconda manche doppio femminile.

Ore 12.17 – Prima manche singolo maschile.

Ore 13.45 – Seconda manche singolo maschile.

Domenica 29 novembre

Ore 10.48 – Prima manche singolo femminile.

Ore 12.11 – Seconda manche singolo femminile.

Ore 13.50 – Team relay.