Coppa Davis 2026, oggi Cechia-Canada apre la Final Eight: orario e convocati

Scatta oggi la Final Eight della Coppa Davis 2026. A Bologna il primo quarto di finale vedrà opposte Cechia e Canada, con inizio fissato alle 16.00. Una sfida molto interessante e particolarmente importante anche in ottica Italia: la vincente del confronto affronterà infatti in semifinale chi uscirà vittorioso dal quarto tra gli azzurri e la Corea del Sud, in programma domani. Questa sfida sarà trasmessa gratuitamente e in chiaro su SuperTennis HD.

Cechia-Canada: i convocati della sfida

La Cechia si presenta a Bologna con un gruppo di altissimo livello composto da Jakub Mensik, Jiri Lehecka, Tomas Machac, Patrick Rikl e Adam Pavlasek. Il Canada risponde con Felix Auger-Aliassime, Liam Draxl, Alexis Galarneau, Duncan Chan e Keegan Rice. Le scelte definitive dei due capitani verranno comunicate poi entro un’ora prima dell’inizio del match.

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Alle 16.00 si partirà con il singolare tra i numeri due delle rispettive squadre. A seguire toccherà ai numeri uno, mentre l’eventuale doppio di disputerà soltanto in caso di parità dei due singolari.

Dove vedere la partita e chi aspetta in semifinale

Il Canada si è qualificato alle Final Eight grazie ai successi contro Brasile e Francia, mentre la Cechia ha conquistato il pass superando gli Stati Uniti per 3-2 a Praga.

La partita sarà visibile in diretta tv in esclusiva e in chiaro su Super Tennis HD. Streaming gratuito disponibile invece su SuperTennis+ e sul sito. La vincente tornerà in campo venerdì 27 novembre contro la vincente di Italia-Corea del Sud, rendendo il primo quarto della Final Eight particolarmente interessante anche per il cammino degli azzurri.