Champions League oggi, Como sogna gli ottavi e Napoli rischia grosso: cosa serve alle italiane per qualificarsi

Torna oggi la Champions League con nove partite della quinta giornata della League Phase. Due le italiane impegnate alle 21.00: il Como ospita l’AEK Atene, mentre il Napoli affronta il Manchester City all’Etihad Stadium. Situazioni completamente opposte in classifica: i lombardi sono quarti con 9 punti e una differenza di +13, gli azzurri soltanto 27esimi con 3 punti e -5. Le prime otto accedono direttamente agli ottavi, mentre dal nono al ventiquattresimo posto si passa per i playoff.

Como-AEK: vincere significherebbe sognare seriamente gli ottavi

Il Como ha fino a questo momento raccolto 9 punti in quattro giornate, e contro un onestissimo AEK ha l’enorme occasione per mettere un primo piede e mezzo negli ottavi di finale di Champions League. Un successo porterebbe la squadra di Fabregas a quota 12 punti, necessari nelle precedenti due stagioni a garantire un posto ad una squadra tra le prime 8.

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Vincendo oggi, dunque, il Como avrebbe praticamente costruito una base solidissima per i playoff e avrebbe bisogno indicativamente di altri 4 punti nelle ultime tre gare per raggiungere la soglia storica dei 16. Il problema è però il calendario, perché dopo l’AEK arriveranno il Real Betis in trasferta, il PSG in casa e il Barcellona fuori.

Napoli, a Manchester servono punti

Il Napoli parte invece da quota 3, un punto sotto l’attuale 24° posto. Vincere contro il City significherebbe salire a 6 e rientrare pienamente nella corsa playoff. Con un pareggio gli azzurri arriverebbero invece a 4, ma la differenza reti negativa renderebbe pericoloso eventuali arrivi a pari punti.

La buona notizia è che il calendario sorride alla formazione di Allegri, dato che dopo il City ci sarà il Club Brugge al Maradona, il Sabah in trasferta e Viking in casa. Per arrivare alla “quota sicurezza” storica di 12 punti, il Napoli deve raccoglierne 9 dei 12 ancora disponibili. Una sconfitta a Manchester obbligherebbe quindi gli azzurri quasi alla perfezione nelle ultime tre giornate, ma gli avversari lo potrebbero anche permettere.