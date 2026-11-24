NBA, Doncic guida la rivincita dei Lakers sui Jazz: vincono anche gli Spurs senza Wembanyama

Los Angeles e San Antonio restano appaiate in vetta a Ovest con un bilancio di 15-3. Portland ferma Philadelphia, Milwaukee torna a vincere dopo 13 sconfitte consecutive. Indiana batte Oklahoma City, a Houston brilla Durant.

I Lakers si riprendono la sfida con Utah e tengono il passo degli Spurs in testa alla Western Conference. Nella notte NBA, Los Angeles supera i Jazz 109-94 con 28 punti e otto assist di Luka Doncic, mentre San Antonio passa a Sacramento nonostante le assenze di Victor Wembanyama e De’Aaron Fox. Le due squadre condividono un bilancio di 15 vittorie e tre sconfitte.

Lakers, la rivincita arriva nell’ultimo quarto

Cinque giorni dopo la sconfitta che aveva fermato una serie di nove successi, i Los Angeles Lakers regolano gli Utah Jazz grazie soprattutto all’accelerazione conclusiva: il 31-17 dell’ultimo periodo indirizza definitivamente il confronto.

Doncic firma 28 punti e distribuisce otto assist, accompagnando i Lakers all’undicesima vittoria nelle ultime dodici partite.

Risponde San Antonio, che si impone 123-107 sul campo dei Sacramento Kings. Senza Wembanyama e Fox, gli Spurs trovano in Stephon Castle il protagonista della serata: 28 punti, 11 assist e otto rimbalzi. Determinante anche il secondo quarto di Julian Champagnie, autore di cinque triple nel solo periodo.

Portland ferma Philadelphia, Milwaukee interrompe la serie negativa

Si chiude dopo cinque vittorie consecutive la striscia dei Philadelphia 76ers, battuti in casa 128-111 dai Portland Trail Blazers. Deni Avdija costruisce gran parte del successo nel primo tempo, segnando 25 dei suoi 31 punti complessivi. Al suo bilancio aggiunge sette assist e cinque triple.

Portland beneficia anche dei 15 punti e 18 rimbalzi di Donovan Clingan. Philadelphia, priva di Joel Embiid, trova il massimo stagionale di LeBron James, autore di 23 punti, mentre Tyrese Maxey si ferma a 22.

Dopo 13 sconfitte consecutive, tornano invece a festeggiare i Milwaukee Bucks, vittoriosi 116-111 a Toronto. Tyler Herro segna 32 punti, di cui 14 nell’ultimo quarto; Myles Turner contribuisce con una doppia doppia da 27 punti e 11 rimbalzi.

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Indiana supera i Thunder, Durant trascina Houston

Gli Indiana Pacers interrompono una sequenza di quattro ko battendo Oklahoma City 125-120. Pascal Siakam e Kelly Oubre Jr. chiudono con 20 punti ciascuno: è del camerunense la tripla del vantaggio di quattro lunghezze a 44 secondi dalla fine.

Ai Thunder non bastano i 38 punti e sette assist di Shai Gilgeous-Alexander.

Successo anche per gli Houston Rockets, che superano i Los Angeles Clippers 116-104. Kevin Durant realizza il proprio massimo stagionale con 32 punti e firma tre triple nel finale.

Phoenix al supplementare, McDaniels da primato

I Phoenix Suns conquistano la quarta vittoria consecutiva passando 123-119 dopo un supplementare a New Orleans. Jalen Green chiude con 25 punti, Devin Booker ne aggiunge 22.

Serata da primato personale per Jaden McDaniels, che segna 34 punti, con 10 rimbalzi e sei assist, nel 142-116 di Minnesota su Brooklyn.

Completano il quadro i successi di Chicago, che batte Cleveland 122-108 con 63 punti dalla panchina, e Memphis, vittoriosa 117-111 contro Charlotte grazie anche ai 29 punti di Ty Jerome.

Tutti i risultati della notte NBA

Charlotte Hornets – Memphis Grizzlies 111-117

Philadelphia 76ers – Portland Trail Blazers 111-128

Indiana Pacers – Oklahoma City Thunder 125-120

Minnesota Timberwolves – Brooklyn Nets 142-116

Toronto Raptors – Milwaukee Bucks 111-116

Chicago Bulls – Cleveland Cavaliers 122-108

New Orleans Pelicans – Phoenix Suns 119-123 dopo un supplementare

Houston Rockets – Los Angeles Clippers 116-104

Los Angeles Lakers – Utah Jazz 109-94

Sacramento Kings – San Antonio Spurs 107-123