Biathlon, parte la Coppa del Mondo 2026-2027: programma e orari di Kontiolahti

È tutto pronto a Kontiolahti, in Finlandia, per la Coppa del Mondo 2026-2027 di biathlon. Da giovedì 26 a domenica 29 novembre andrà in scena la prima tappa della nuova stagione, con quattro giornate che proporranno invivdivuali, staffette miste e sprint. Un appuntamento subito importante per valore condizione gerarchie dopo la preparazione estiva, con i miglior biatleti del circuito mondiale chiamati a misurarsi sulle nevi finlandesi.

Kontiolahti 2026, individuali e staffette apronto la stagione

Il programma inizierà giovedì 26 novembre alle 16.15, con la 20 km individuale maschile. Venerdì 27, sempre alle 16.15, sarà invece il momento della 15 km individuale femminile.

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Sabato 28 novembre spazio alle prove a squadre. Alle 13.10 scatterà la staffetta single mixed, mentre alle 15.15 toccherà alla tradizionale staffetta mista. Due gara particolarmente importanti per veritiere la profondità delle varie nazionali e gli equilibri tra uomini e donne alla prima uscita stagionale.

Sprint domenica

La tappa di Kontiolahti si concluderà domenica 29 novembre con le due sprint. Alle 13.00 prenderà il via la 10 km maschile, mentre alle 16.15 sarà la volta della 7,5 km femminile, ultimo appuntamento del weekend finlandese.

Per quanto riguarda la copertura mediatica, non è prevista una diretta tv. Le gare saranno però fruibili in streaming attraverso Discovery Plus, Eurosport 1 HD, DAZN e HBO Max.