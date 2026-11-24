Chi è Lasse Lempainen, il chirurgo scelto da Sinner: il “guru” che dovrà rimettere a nuovo il suo ginocchio

Quando le terapie conservative non bastano più, nel mondo dello sport d’élite c’è un nome che ricorre spesso: Lasse Lempainen. È il chirurgo ortopedico finlandese scelto da Jannik Sinner per affrontare il problema al ginocchio destro che tiene l’azzurro lontano dai campi da mesi. Classe 1978 e specialista nell’ortopedia sportiva, Lempainen opera principalmente in Finlandia ed è considerato uno dei punti di riferimento internazionali per gli infortuni agli arti inferiori.

Lempainen, circa 350 interventi all’anno e tanti campioni curati

Il curriculum aiuta a capire perché Sinner abbia deciso di affidarsi proprio a lui. Lempainen effettua circa 350 operazioni ogni anno, occupandosi in particolare di ginocchio, menisco, legamenti, muscoli e tendini. Lavora nelle cliniche Pihlajalinna in Finlandia e collabora da tempo anche con strutture internazionali come Ripoll y De Prado di Madrid.

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Nel calcio ha lavorato con grandi club come Barcellona, Atletico Madrid, Milan, Juventus e Roma. Tra gli aletti passati dalle sue mani figurano Ousmane Dembele, Alejandro Balde, Leonardo Spinazzola, Lorenzo Pellegrini, Alessandro Florenzi e Pierre Kalulu.

Perché Sinner ha scelto proprio lui?

Un aspetto centrale della filosofia di Lempainen è la prudenza: l’intervento chirurgico viene preso in considerazione soprattutto quando le altre strade terapeutiche non hanno portato ai risultati sperati. Ed è proprio il percorso seguito da Sinner. Il finlandese è inoltre specializzato proprio nelle problematiche degli atri inferiori e nella chirurgia del ginocchio, oltre ad aver dedicato parte della propria attività scientifica agli infortuni muscolari tendinei.

Adesso arriva una delle sfide più delicate della sua carriera: non soltanto riportare Sinner in campo, ma consentirgli di tornare ai massimi livelli senza che il ginocchio ne condizioni il futuro.