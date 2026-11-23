Il tedesco termina il 2026 da numero uno nonostante la sconfitta nella finale di Torino. Fils sale al sesto posto e scavalca Cobolli. Passaro conquista a Metz il terzo Challenger in poco più di un mese.
Alexander Zverev chiude il 2026 al primo posto del ranking ATP, davanti a Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. La vittoria dello spagnolo nella finale delle Nitto ATP Finals riduce a 350 punti il distacco dall’azzurro, che conserva la seconda posizione nonostante l’infortunio al ginocchio che lo ha costretto a interrompere anticipatamente la stagione.
L’unico cambiamento tra i primi dieci riguarda Arthur Fils: il francese sale al sesto posto, nuovo miglior piazzamento personale, e fa scivolare Flavio Cobolli in settima posizione.
Zverev numero uno, Alcaraz accorcia su Sinner
Zverev termina la stagione con 10.350 punti, al termine di un anno segnato dai primi due titoli Slam della carriera, conquistati al Roland Garros e agli US Open, e da 69 vittorie complessive.
La sconfitta contro Alcaraz nella finale di Torino non modifica il suo primato. Alle sue spalle Sinner resta a quota 7.950, mentre lo spagnolo raggiunge 7.600 punti.
Con il successo alle Finals, Alcaraz diventa inoltre, a 23 anni, il più giovane giocatore ad aver conquistato almeno una volta tutti e quattro gli Slam e il Masters di fine stagione.
Fils supera Cobolli, Jodar completa la top ten
La vittoria ottenuta da Fils nel girone di Torino consente al francese di salire a 3.825 punti e superare Cobolli, fermo a 3.680.
Rimane tra i primi dieci Rafael Jodar, che conclude una stagione cominciata dalla posizione numero 165. Davanti allo spagnolo restano Frances Tiafoe, ottavo, e Taylor Fritz, nono.
|Posizione
|Giocatore
|Punti
|Variazione
|1
|Alexander Zverev
|10.350
|Invariata
|2
|Jannik Sinner
|7.950
|Invariata
|3
|Carlos Alcaraz
|7.600
|Invariata
|4
|Ben Shelton
|5.570
|Invariata
|5
|Daniil Medvedev
|4.220
|Invariata
|6
|Arthur Fils
|3.825
|+1
|7
|Flavio Cobolli
|3.680
|-1
|8
|Frances Tiafoe
|3.590
|Invariata
|9
|Taylor Fritz
|3.300
|Invariata
|10
|Rafael Jodar
|3.234
|Invariata
Gli italiani verso la Final Eight di Coppa Davis
L’Italia si presenta alla Final Eight di Coppa Davis a Bologna con Cobolli come singolarista meglio classificato tra i convocati. Nel gruppo scelto da Filippo Volandri ci sono anche Luciano Darderi, numero 21, Lorenzo Musetti, numero 27, e Matteo Berrettini, numero 43, oltre ad Andrea Vavassori per il doppio.
Tra gli altri azzurri, Matteo Arnaldi conserva il trentasettesimo posto e Mattia Bellucci il sessantaduesimo. Lorenzo Sonego perde una posizione ed è centoundicesimo.
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Passaro vince ancora: terzo Challenger in poco più di un mese
Prosegue il momento positivo di Francesco Passaro, che conquista il torneo di Metz. Per il perugino è il terzo titolo Challenger in poco più di un mese, dopo quelli ottenuti a Palermo e Maia.
Il successo in Francia gli permette di recuperare terreno nella classifica mondiale. Di seguito le posizioni degli altri italiani riportate nell’aggiornamento.
|Posizione
|Giocatore
|Punti
|Variazione
|21
|Luciano Darderi
|2.160
|Invariata
|27
|Lorenzo Musetti
|1.785
|Invariata
|37
|Matteo Arnaldi
|1.321
|Invariata
|43
|Matteo Berrettini
|1.223
|Invariata
|62
|Mattia Bellucci
|879
|Invariata
|111
|Lorenzo Sonego
|539
|-1
|126
|Francesco Passaro
|465
|+32
|141
|Federico Cinà
|415
|-2
|145
|Andrea Pellegrino
|404
|-3
|168
|Andrea Guerrieri
|339
|-8
|174
|Francesco Maestrelli
|325
|-2