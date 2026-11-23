La maglia 13 del papà e l’abbraccio dei capitani, il rugby dà la sua lezione più grande

Il numero 13 sul cuore di Parigi. Quando il rugby abbraccia la memoria e sconfigge l’odio

Il piccolo Santiago ha 7 anni, indossa la maglia dell’Argentina ed è stretto tra le mani di Antoine Dupont e Julián Montoya. Sugli spalti dello Stade de France, 80mila anime si alzano in piedi per un minuto di applausi.

Non è solo una partita tra Francia e Argentina, è il trionfo della fraternità sull’oscurità.

Ci sono immagini che valgono più di mille cronache, fotogrammi capaci di fermare il tempo e cucire insieme il dolore e il riscatto. Quella scattata nel tunnel e sul prato dello Stade de France è una di queste.

Al centro, con lo sguardo serio e fiero dei suoi sette anni, c’è Santiago. Indossa la maglia numero 13 dei Pumas, la stessa che fu di suo padre, Federico Martín Aramburu.

Ai suoi lati, a fargli da scudo e da guida, ci sono i capitani delle due nazionali avversarie, Antoine Dupont per i Bleus, Julián Montoya per i Pumas.

È una stretta di mano che vale come un manifesto. Perché in quel gesto non c’è rivalità, né calcolo, né barriera. C’è l’essenza più pura di uno sport che, anche nei momenti più bui, continua a ricordare al mondo da che parte stare.

Federico Martín Aramburu, un campione e un uomo perbene

Per capire il peso di quel minuto di applausi bisogna tornare a ciò che era Federico Martín Aramburu. In campo era un trequarti centro di classe e carattere. 22 presenze con la maglia dell’Argentina, un’icona per i tifosi dei Pumas e per quelli del Biarritz.

Nel 2007, proprio contro la Francia, segnò la meta che consegnò all’Albiceleste il bronzo mondiale al termine di un’avventura leggendaria.

Ma Federico era soprattutto un uomo che non voltava le spalle. All’alba del 19 marzo 2022, a Parigi, pagò con la vita il semplice gesto di difendere chi stava subendo insulti razzisti.

Dopo una lite in un bar di Saint-Germain, due militanti dell’ultradestra salirono su una Jeep e diedero la caccia a lui e al suo amico ed ex compagno Shaun Hegarty mentre rientravano a piedi in albergo. Un’imboscata vigliacca, un colpo alle spalle sul marciapiede del boulevard Saint-Germain. Una vita spezzata nel segno della dignità.

A settembre, la Corte d’Assise di Parigi ha pronunciato le condanne in primo grado: 26 anni a Loïk Le Priol, 19 a Romain Bouvier. Il 5 ottobre 2026 i due imputati hanno presentato appello contro la condanna, questo per onore di cronaca.

Ma in aula i giudici hanno messo a nudo il volto feroce di due uomini imbevuti di ideologia fascista, attratti dalle armi e dalla violenza, autori di un’uccisione definita gratuita.

La giustizia ha fatto il suo corso, ma nessuna sentenza potrà mai colmare il vuoto lasciato in una famiglia e in una comunità.

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La squadra contro il branco

Ed è qui che il rugby rivela la sua anima più autentica. Il rugby, per sua natura, è uno sport di contatto duro, leale, codificato, dove l’avversario si affronta a viso aperto e si rispetta fino all’ultimo secondo, per poi sedersi insieme nel terzo tempo. È l’antitesi esatta del branco.

Il branco colpisce alle spalle, cerca la superiorità numerica, si nutre di odio e di prevaricazione, scambia la codardia per forza. La squadra, invece, protegge, condivide il peso, onora chi è caduto e trasforma il dolore in appartenenza.

Vedendo Santiago camminare tra Dupont e Montoya, è impossibile non leggere in quel passaggio il senso profondo di una comunità che non dimentica. I due capitani non rappresentano solo due nazioni che si sfidano sul campo rappresentano un abbraccio collettivo.

È la maglia che passa di mano in mano, è il testimone morale di un padre che non c’è più ma che continua a vivere nei passi del figlio e nel ricordo di chi lo ha amato.

Ottantamila voci, un solo battito

Quando gli 80mila dello Stade de France si sono alzati in piedi per tributare a Federico e a Santiago un minuto di applausi, lo stadio ha smesso di essere solo un’arena sportiva.

È diventato un luogo di memoria civile.

In un’epoca in cui l’odio corre veloce e troppo spesso prova a mascherarsi dietro sigle, slogan o pregiudizi, quel momento ha restituito centralità alle parole che contano davvero: rispetto, coraggio, lealtà, umanità.

Il numero 13 sulle spalle di un bambino di sette anni non è il peso di un’eredità impossibile, ma la luce di una promessa.

La promessa che la memoria di Federico Martín Aramburu camminerà sempre protetta da chi crede che lo sport e la vita abbiano senso solo quando sanno difendere i più deboli e onorare i giusti.