Snowboard, cinque azzurri per il Big Air di Innsbruck: debutta Alessia Vergani

La Coppa del Mondo di FreeSnow comincia con le qualificazioni di giovedì 26 novembre. Finali sabato 28 dalle 19. Convocati anche Matteoli, Framarin, Poluzzi e Piantanida Chiesa.

Cinque italiani apriranno la stagione di Coppa del Mondo di FreeSnow nel Big Air di Innsbruck. L’appuntamento nel centro del capoluogo tirolese prevede le qualificazioni giovedì 26 novembre e le finali sabato 28, a partire dalle 19.

Tra i convocati spicca Alessia Vergani, che in Austria affronterà il proprio debutto nel massimo circuito.

I convocati per la prima tappa di Coppa del Mondo

Con Vergani saranno a Innsbruck Ian Matteoli, Leo Framarin, Marilù Poluzzi e Fanny Piantanida Chiesa. Le convocazioni sono state definite dal direttore tecnico Bartolomeo Pala in accordo con Filippo Kratter, responsabile del settore Coppa del Mondo.

Il gruppo affronterà prima i turni di qualificazione del giovedì, che determineranno l’accesso alle finali in programma due giorni dopo.

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Preparazione a Stubai per altri cinque azzurri

Un secondo gruppo italiano proseguirà invece il lavoro a Stubai, sempre in Austria, fino al 28 novembre.

Il raduno coinvolge Felix Fulterer, Marcello Grassis, Gregorio Marchelli, Stella Accati e Arianna Vergani. A seguirli saranno Andrea Bergamaschi, tecnico responsabile del settore Coppa Europa, e Manuel Kritzinger.