Sci di fondo, la Coppa del Mondo riparte da Ruka: tredici azzurri, Pellegrino nello staff

Dal 27 al 29 novembre l’apertura del circuito con individuale, sprint e mass start. Tra i convocati Barp, Graz e Carollo, bronzo olimpico in staffetta. Pellegrino torna in Finlandia dopo il ritiro, questa volta nel gruppo tecnico.

Tredici azzurri per l’inizio della Coppa del Mondo di sci di fondo a Ruka. La località finlandese ospiterà la tappa inaugurale da venerdì 27 a domenica 29 novembre, con un programma che comprende una 10 chilometri individuale in tecnica classica, una sprint nella stessa tecnica e una mass start a skating.

Tra i convocati figurano Elia Barp, Davide Graz e Martino Carollo, reduci dal bronzo olimpico nella staffetta. A Ruka sarà presente anche Federico Pellegrino, che dopo aver concluso la carriera agonistica nello scorso inverno farà parte dello staff tecnico italiano.

I tredici convocati per la tappa finlandese

Il gruppo maschile comprende, oltre a Barp, Graz e Carollo, Simone Mocellini, Gabriele Matli e Simone Daprà.

Sette le donne selezionate per l’apertura stagionale: Caterina Ganz, Nicole Monsorno, Maria Gismondi, Iris De Martin Pinter, Federica Cassol, Virginia Cena e Nadine Laurent.

Le tre prove in calendario offriranno il primo confronto della stagione nel massimo circuito, alternando le gare in tecnica classica alla partenza in linea a tecnica libera.

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Pellegrino torna a Ruka nello staff azzurro

Proprio a Pellegrino è legato l’ultimo podio italiano a Ruka: nel novembre 2022 il valdostano conquistò il terzo posto nell’inseguimento.

Quattro anni dopo sarà nuovamente al seguito della squadra, con un ruolo diverso dopo il ritiro dalle competizioni. Lo staff è guidato dal coordinatore della direzione agonistica Michel Rainer.

Il gruppo tecnico al seguito dell’Italia

Per la trasferta finlandese sono presenti i tecnici Markus Cramer, Andrea Restano, Francesca Baudin, Enzo Macor, Claudio Consagra e Francois Ronc Cella.

Completano il gruppo Perry Olsson, Matteo Franzoni, Marco Brocard, Giovanni Caola e Simone Mastrobattista, con il supporto fisioterapico di Claudio Saba e Antonia Rolder.