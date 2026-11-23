NBA, Fontecchio segna 11 punti e Miami batte OKC: Murray ne fa 45 nel successo di Denver

Massimo stagionale per l’azzurro, gli Heat conquistano la settima vittoria consecutiva. Denver passa a Chicago dopo un supplementare, Jokic firma la tripla doppia numero 202. Golden State ritrova il successo contro Boston.

Simone Fontecchio firma il suo massimo stagionale e contribuisce alla settima vittoria consecutiva dei Miami Heat. L’azzurro realizza 11 punti nel successo per 123-113 su Oklahoma City, in una notte NBA che vede anche Denver battere Chicago dopo un supplementare con 45 punti di Jamal Murray.

Tornano a vincere i Golden State Warriors, che fermano Boston, mentre proseguono le serie positive di New York e Washington. Dallas supera Utah grazie ai liberi di Cooper Flagg nel finale.

Fontecchio incisivo in 14 minuti, tripla doppia per Adebayo

Fontecchio sfrutta i 14 minuti sul parquet chiudendo con 4/7 dal campo, una tripla, due liberi e una stoppata. Gli 11 punti rappresentano la sua miglior prestazione realizzativa della stagione.

Miami trova anche la tripla doppia di Bam Adebayo, autore di 24 punti, 15 rimbalzi e 12 assist, e i 21 punti di Pelle Larsson. Il 123-113 contro i Thunder porta a sette i successi consecutivi degli Heat.

Murray e Jokic trascinano Denver, Giddey non basta a Chicago

Servono cinque minuti supplementari a Denver per espugnare Chicago 151-145. Murray realizza 45 punti, massimo stagionale, otto dei quali nell’overtime. Nikola Jokic aggiunge 37 punti, 18 rimbalzi e 11 assist, raggiungendo quota 202 triple doppie in carriera.

I Bulls riescono a recuperare sette punti negli ultimi quaranta secondi dei regolamentari e trovano il 131-131 con Josh Giddey. L’australiano conclude con 23 punti, 14 rimbalzi e 22 assist, primato personale.

Nel supplementare, però, Denver parte con un 8-0 che indirizza la sfida e conquista la terza vittoria consecutiva.

Flagg decide dalla lunetta, Mykhailiuk segna 39 punti

Dallas disperde diciotto punti di vantaggio nell’ultimo quarto, ma riesce comunque a battere Utah 116-114. A risolvere la partita sono i due liberi di Cooper Flagg a 3,7 secondi dalla sirena: il suo bottino finale è di 28 punti.

Ai Jazz non basta la serata da record di Svi Mykhailiuk, che firma il massimo in carriera con 39 punti e 10/15 da tre. Sull’ultimo possesso Kyle Filipowski sbaglia la tripla che avrebbe consegnato la vittoria a Utah.

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Golden State ferma Boston, New York continua a vincere

I Warriors interrompono una serie di cinque sconfitte superando Boston 88-87. Brandin Podziemski guida Golden State con 18 punti e sette rimbalzi. Jayson Tatum chiude con 27 punti, dieci rimbalzi e sei assist, ma fallisce allo scadere il tiro del sorpasso. Per i Celtics è il quarto ko consecutivo.

Quinta vittoria di fila, invece, per i New York Knicks, che battono Indiana 113-106. Al rientro dopo l’assenza contro Portland, Karl-Anthony Towns realizza 30 punti e 13 rimbalzi. Jalen Brunson contribuisce con 22 punti e sette assist, mentre Pascal Siakam ne segna 25 per i Pacers.

Atlanta ribalta Detroit, Washington colpisce dall’arco

Un 18-0 in apertura dell’ultimo quarto permette ad Atlanta di ribaltare Detroit e imporsi 107-97. Nickeil Alexander-Walker segna 27 punti, mentre Cade Cunningham si ferma al minimo stagionale di cinque, accompagnati da quindici assist.

Washington conquista il terzo successo consecutivo battendo Orlando 116-96 con 22 triple a bersaglio su 39 tentativi. Kyshawn George realizza 24 punti, Anthony Davis ne aggiunge 22 e Trae Young firma una doppia doppia da undici punti e undici assist.