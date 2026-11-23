Vito Dell’Aquila torna sul tatami: la sfida ad Astana e il futuro del taekwondo

Vito Dell’Aquila torna in gara. Il campione azzurro di taekwondo prepara l’ultima tappa del Grand Prix in Kazakistan dopo i successi olimpici e mondiali.

Il percorso di Vito Dell’Aquila da Mesagne al Grand Prix

Vito Dell’Aquila è pronto per affrontare l’ultima tappa del Grand Prix, in programma dal 28 al 29 novembre ad Astana, in Kazakistan.

L’appuntamento chiude il circuito dei grandi tornei annuali che comprende anche Roma, Muju e Parigi. Nato nel 2000 e cresciuto a Mesagne, l’atleta pugliese ha iniziato a praticare questa disciplina grazie alla passione del padre per Bruce Lee e ai consigli degli amici, con l’obiettivo di superare la propria timidezza.

Nella sua cittadina, resa celebre già dal successo olimpico di Carlo Molfetta nel 2012, Dell’Aquila si è formato sotto la guida del maestro Roberto Baglivo. A Tokyo 2021 ha conquistato la prima medaglia d’oro italiana della spedizione, diventando anche il primo campione olimpico azzurro nato nel nuovo millennio. L’anno successivo ha aggiunto al palmares il titolo mondiale dei 58 kg a Guadalajara, battendo in finale il coreano Jang Jun. «È come dire, nel calcio, battere il Brasile. Può succedere, ma quando capita è l’impresa della vita», ha raccontato l’atleta ricordando quella vittoria.

La vita a Roma, la dieta e gli obiettivi di Vito Dell’Aquila

Oggi Dell’Aquila vive a Roma, e si allena all’Acqua Acetosa, dove conduce una routine molto rigorosa, pur concedendosi qualche svago in più rispetto al passato anche grazie alla presenza del fratello, trasferitosi nella capitale per motivi di studio.

Restare nella categoria dei 58 kg, pur sfiorando il metro e 80 di altezza, richiede però sacrifici costanti e un regime alimentare controllato al grammo da un nutrizionista. Dopo la delusione di Parigi 2024, dove è rimasto giù dal podio anche a causa di un momento difficile e dei nuovi sistemi arbitrali con il radar che penalizzano chi combatte a corta distanza, l’azzurro cerca continuità come confermato a Repubblica. «Voglio continuare a vincere per dimostrare che un ragazzo semplice può ottenere grandi risultati nello sport», ha dichiarato.

Guardando al futuro, una volta terminata l’attività agonistica, sogna di studiare per diventare giornalista sportivo e di insegnare il taekwondo ai giovani della sua Mesagne, ormai diventata una piccola Seul dopo il boom di iscrizioni seguito ai suoi trionfi.

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