Big Air, Flora Tabanelli torna in Coppa del Mondo: quattro azzurri al via a Innsbruck

Qualificazioni giovedì 26 novembre, finali venerdì 27 dalle 18.45. Con la bronzo olimpico di Livigno convocati anche Miro Tabanelli, Leonardo Donaggio e Maria Gasslitter.

Flora Tabanelli torna in Coppa del Mondo nell’appuntamento che inaugura la stagione del Big Air. Sarà Innsbruck, in Austria, a ospitare la prima sfida del circuito, con le qualificazioni giovedì 26 novembre e le finali maschile e femminile venerdì 27, a partire dalle 18.45.

La gara cittadina del capoluogo tirolese vedrà impegnati quattro italiani: insieme a Flora ci saranno il fratello Miro Tabanelli, Leonardo Donaggio e Maria Gasslitter.

Flora Tabanelli riparte dopo l’infortunio

Per l’emiliana, bronzo olimpico a Livigno nello scorso febbraio e vincitrice della coppa di cristallo nel 2025, Innsbruck segna il ritorno nel massimo circuito dopo una stagione di Coppa del Mondo quasi interamente saltata.

A condizionarne il percorso era stato l’infortunio al ginocchio destro rimediato dodici mesi fa. Ora la prima tappa offre l’occasione di riprendere il confronto nel circuito internazionale.

Il quartetto italiano è stato convocato dal direttore tecnico Bartolomeo Pala, in accordo con il responsabile del settore Coppa del Mondo di freeski.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Sei atleti in raduno a Stubai

Intanto, da lunedì 23 novembre prende il via a Stubai, sempre in Austria, un raduno che proseguirà fino al 27 novembre.

Il gruppo comprende Valentin Auer, Elia Baez Locher, Alex Putzer, Max Von Aufschnaiter, Heidi Pescollderungg e Marta Silvestri. Il periodo di lavoro è stato programmato dal direttore tecnico Pala in accordo con Damiano Miari Fulcis, responsabile del settore Coppa Europa.