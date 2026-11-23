Serie A, altro esonero? Confronto con il tecnico, il possibile sostituto

La sconfitta contro il Napoli apre ufficialmente la crisi in casa Torino, con la posizione di Ignazio Abate sempre più in bilico dopo un solo punto conquistato nelle ultime 4 giornate.

Il momento nero del Torino e la panchina di Abate

Torino, Abate rischia la panchina, le ultime. Dopo le 3 vittorie consecutive che avevano illuso l’ambiente, i granata hanno subito una brusca frenata nel gioco e nei risultati. Contro Como, Frosinone, Lecce e Napoli sono arrivati appena 2 gol fatti e ben 7 subiti, accompagnati da una preoccupante povertà di idee in fase offensiva.

Al termine della gara del Maradona, caratterizzata da 23 tiri totali degli azzurri contro gli 11 degli ospiti, i tifosi presenti nel settore ospiti hanno contestato duramente la squadra chiedendo maggiore carattere. Anche la società inizia a mostrare segnali di insofferenza, con Urbano Cairo e il direttore sportivo Petrachi che hanno già criticato pubblicamente l’operato del tecnico.

Per questa ragione, come riportato da Tuttosport, in queste ore andrà in scena un incontro al Filadelfia che potrebbe assumere i contorni di un passaggio decisivo per il futuro della guida tecnica.

Lo stesso Abate, infatti, ha riconosciuto le difficoltà della squadra, chiedendo un cambio di passo immediato: «Dobbiamo avere più cattiveria nel cercare il gol. Negli ultimi 25, 30 metri facciamo troppo poco».

Il calendario verso la Lazio

In questo clima pesante, a suonare la carica dentro lo spogliatoio ha pensato il portiere brasiliano Perri, protagonista a Napoli con ben 9 parate decisive pochi giorni dopo il suo esordio in nazionale. L’estremo difensore ha invitato tutto il gruppo a non perdere la calma e a seguire le indicazioni dello staff tecnico: «Dobbiamo continuare a credere nel lavoro che facciamo, serve equilibrio e fiducia per tornare a fare punti».

Oggi pomeriggio la squadra si ritroverà al Filadelfia per una seduta di allenamento che servirà anche a chiarire gli errori commessi, soprattutto nella gestione della palla e nella scarsa precisione sui cross.

Il calendario non aiuta i granata, attesi sabato dalla sfida contro la Lazio capolista prima degli impegni proibitivi con Genoa e Inter. A complicare ulteriormente i piani del tecnico si aggiunge anche la preoccupazione per le condizioni di Ismajli, per il quale si teme un lungo stop dopo essere stato uno dei punti fermi della difesa.

Con una classifica che si fa difficile e un rendimento negativo negli scontri diretti contro le grandi, il Torino non ha più margini di errore e deve invertire subito la rotta. Tra le ipotesi per la panchina occhio all’ex ct della Turchia Vincenzo Montella, libero ed in cerca di una panchina.