Boniperti, “L’unica cosa che conta”: dal 19 dicembre su Sky e NOW, poi la serie in sette puntate

Il progetto originale di Sky Sport e Sky Documentaries racconta il campione e presidente della Juventus attraverso archivi privati e testimonianze. Tra i protagonisti i figli, Platini, Del Piero, Elkann, Tardelli e Cabrini.

Il calciatore, il presidente e il padre, raccontati attraverso la stessa storia. Debutterà sabato 19 dicembre 2026 su Sky e in streaming su NOW la produzione originale “Giampiero Boniperti – L’unica cosa che conta”, prima opera documentaria dedicata alla sua vita autorizzata e realizzata con la famiglia.

Il progetto, prodotto da Sky Sport in collaborazione con Sky Documentaries, si svilupperà in due momenti: un docu-film monografico dal 19 dicembre e una docu-serie corale in sette puntate dal 15 gennaio 2027. Entrambi saranno disponibili anche on demand, con ulteriori contenuti su SkySport.it e sui canali social ufficiali di Sky Sport.

Il debutto dopo Juventus-Roma, la serie da gennaio

Il primo appuntamento con il documentario è fissato per sabato 19 dicembre alle 22.45 su Sky Sport Uno, al termine di Juventus-Roma. Il docu-film sarà proposto anche su Sky Documentaries.

Da venerdì 15 gennaio il racconto si allargherà con la serie in sette episodi, in programmazione ogni venerdì su Sky Sport Uno e Sky Documentaries fino al 5 febbraio, oltre che in streaming su NOW e on demand.

I figli e gli archivi privati: Boniperti oltre il personaggio pubblico

Il punto di partenza è la memoria dei figli Gianpaolo, Federica e Alessandro. Attraverso i loro ricordi e documenti privati mai mostrati prima, il progetto ricostruisce la dimensione familiare di un uomo la cui vita è stata profondamente legata alla Juventus.

“La Juve non era solo la squadra del suo cuore, era il suo cuore”, racconta Federica Boniperti. “Noi non riusciamo a fare un distinguo tra nostro padre e il presidente della Juventus, perché quando lui tornava a casa tornava a casa col suo cuore, e quel cuore era la Juventus”.

Gianpaolo Boniperti ricorda: «Per il pubblico mio padre è stato un simbolo del calcio e della Juventus, ma per noi figli è stato soprattutto un punto di riferimento incrollabile, un uomo essenziale fatto di poche parole e gesti molto chiari. Ci ha insegnato con l’esempio quotidiano il valore del lavoro, della serietà e della responsabilità verso gli altri, dentro e fuori dal campo. Questo docufilm di Sky ha il grande merito di restituire non solo il campione e il dirigente, ma l’autenticità di un padre che ci ha mostrato come la disciplina e il rispetto siano le vere basi per costruire qualcosa che duri nel tempo».

«Mio padre non amava le celebrazioni, perché per lui la coerenza non aveva bisogno di fare rumore: contavano i fatti, il rigore e l’impegno assoluto in tutto ciò che si faceva. Anche in famiglia il suo insegnamento più grande è stato proprio questo: affrontare la vita con rettitudine, oculatezza e generosità d’animo. Rivedere la sua storia raccontata attraverso le voci di chi ha condiviso con lui un pezzo di strada è una grande emozione e un modo prezioso per trasmettere anche alle nuove generazioni quel modo concreto e leale di intendere lo sport e la vita», aggiunge Gianpaolo.

Alessandro Boniperti sottolinea: «Mio padre viene spesso identificato con la sua frase più celebre, ma a noi figli ha insegnato che vincere non significava mai prevaricare o cercare il risultato a ogni costo: per lui era semplicemente il compimento del proprio dovere, il dare tutto fino in fondo. Dietro la figura pubblica rigorosa e riservata c’era un uomo di straordinaria sensibilità, profondamente legato agli affetti, alle sue radici di Barengo e alle persone che lavoravano al suo fianco. Ringrazio Sky per aver saputo cogliere questa dimensione così intima, raccontando l’uomo oltre il mito».

«A distanza di anni dalla sua scomparsa, ciò che resta più vivo di mio padre non è soltanto il palmarès, ma l’eredità morale che ha lasciato a chiunque lo abbia incontrato. In casa ci ha trasmesso l’idea che la forma è sostanza e che la vera forza nasce dalla lealtà e dal rispetto delle regole. Guardare questo lavoro di Sky è come ricomporre un mosaico di ricordi e affetti: un’occasione toccante per ritrovare la sua presenza attraverso gli occhi di chi gli ha voluto bene e per ricordare quanto sia attuale la sua lezione umana», prosegue Alessandro.

Platini, Tardelli e Cabrini raccontano il presidente

Alla voce della famiglia si affiancano quelle dei campioni che hanno conosciuto Boniperti da presidente. Marco Tardelli e Antonio Cabrini ne ripercorrono il carattere e i valori, mentre Michel Platini ricostruisce il lavoro del dirigente e la capacità di gestire il gruppo.

La testimonianza del francese, tre volte Pallone d’Oro con la Juventus, è stata raccolta nell’ufficio di Boniperti: “È la bandiera eterna della Juve, da presidente ha fatto cose meravigliose. Io ho conosciuto l’imprenditore, il manager, che è diventato uno dei migliori al mondo”.

La sua carriera dirigenziale viene raccontata attraverso i successi bianconeri, dai nove scudetti e due Coppe Italia ai trofei internazionali, tra cui Coppa UEFA, Coppa delle Coppe, Supercoppa UEFA, Coppa dei Campioni e Coppa Intercontinentale.

Il rapporto con gli Agnelli e il passaggio di testimone a Del Piero

Giovanni Minoli approfondisce il rapporto con Giovanni Agnelli, le responsabilità del comando e le decisioni nei passaggi più difficili. Nel suo ricordo trova spazio anche la tragedia dell’Heysel: “Boniperti non voleva giocare la partita”, afferma il giornalista.

Il legame con la famiglia Agnelli attraversa l’intero racconto, dalla carriera in campo alla dirigenza. John Elkann, intervistato al J-Museum, ricorda il presidente della propria infanzia e adolescenza e individua nel 1993 un anno significativo, tra la Coppa UEFA, il Pallone d’Oro di Roberto Baggio e l’arrivo di Alessandro Del Piero.

Proprio a Del Piero è affidato il capitolo sul passaggio tra generazioni. “Boniperti è stato sicuramente il miglior rappresentante di juventinità. Io l’ho sempre visto così, nessuno è stato come lui, con quel carisma, con quella voglia, con quel sorriso, il petto in fuori e la testa alta sempre”, racconta l’ex capitano.

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Dal ragazzo di Barengo al Trio Magico

Le testimonianze dei giornalisti Roberto Beccantini, Tony Damascelli e Marco Bernardini accompagnano la ricostruzione dell’ascesa del giovane di Barengo. Nel 1947/48, a diciannove anni, Boniperti diventa capocannoniere della Serie A con 27 reti, davanti a Valentino Mazzola.

La carriera da calciatore lo porta a vincere cinque scudetti e due Coppe Italia, fino ai successi del Trio Magico con John Charles e Omar Sívori. Il percorso televisivo attraversa oltre sessant’anni, dal giugno 1946 al settembre 2011, la sera dell’inaugurazione della nuova casa della Juventus.

L’archivio fotografico di Salvatore Giglio arricchisce un racconto che recupera immagini, disegni e voci legate al calcio, da Carlo “Carlin” Bergoglio e Nicolò Carosio fino a Fabio Caressa.

I contenuti digitali e gli autori del progetto

Un minisito dedicato e i canali digitali di Sky Sport ospiteranno altri contributi: dai ricordi degli amici di Barengo Giancarlo Donna e Romano Ferrari a quelli di Piero Bianco, Zoff, Causio, Brio e Tacconi. Previsti anche le testimonianze del massaggiatore Valerio Remino e di Nestore Sivori, insieme agli omaggi di Fabrizio Ravanelli e Antonio Conte.

Il progetto è ideato da Federico Ferri, direttore responsabile di Sky Sport, con Omar Schillaci, direttore Sky Content Factory & Documentaries Channels. L’autrice è Sara Cometti, la regia è di Leopoldo Muti, con la collaborazione editoriale di Valentina Campus e il contributo autoriale di Tony Damascelli.

Il montaggio è di Stefano Deligios, la post-produzione di Walter Biondi e le grafiche di Salvatore Allegrezza. La produzione è curata da Chiara Telleschi, Alessandra Sachespi e Barbara Frigerio.