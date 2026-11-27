L’Italia sfida la Cechia in Coppa Davis, obiettivo finale: il programma di oggi

La Coppa Davis entra nel vivo, con l’Italia pronta a farsi valere per difendere il titolo anche contro la Cechia: quando si scende in campo

Bologna si prepara a vivere un venerdì di fuoco. Il 27 novembre 2026, alle ore 16:00, l’Unipol Arena ospiterà la semifinale di Coppa Davis tra l’Italia e la Repubblica Ceca, una sfida che promette scintille e un’atmosfera incandescente.

Gli Azzurri, reduci dalla sofferta ma meritata vittoria contro la Corea del Sud, puntano dritti al quarto titolo consecutivo, forti del sostegno di un pubblico che trasformerà il palazzetto in una vera e propria fortezza.

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Il capitano Filippo Volandri ha a disposizione un arsenale di tutto rispetto. Per i due singolari, la scelta oscillerà tra la solidità top-10 di Flavio Cobolli, l’estro di Lorenzo Musetti, la potenza di Matteo Berrettini e la grinta di Luciano Darderi, con Andrea Vavassori pronto a blindare l’eventuale doppio decisivo.

Coppa Davis, l’Italia vuole superare la Cechia: quando si parte

Dall’altra parte della rete, la Repubblica Ceca non sarà affatto una passeggiata: forte dell’eliminazione del Canada, la squadra può contare sul talento cristallino di Jiri Lehecka e sulla tenacia di Tomas Machac, entrambi in gran forma e desiderosi di riportare il trofeo a Praga dopo dodici anni.

Non sarà solo una questione di classifica, ma di cuore, tattica e resistenza mentale. La superficie indoor di Bologna premia chi sa gestire la pressione, e in queste occasioni l’Italia ha sempre saputo tirare fuori il carattere dei grandi appuntamenti.

Tra ace, break decisivi e il calore del tifo, la strada verso la finale passa inevitabilmente attraverso questo ostacolo boemo. Un match che ha già il sapore della storia, dove ogni singolo punto peserà come un macigno nel sogno tricolore di sollevare ancora una volta l’Insalatiera.