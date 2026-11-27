MotoGP, l’ultimo Gran Premio prima della rivoluzione: Aprilia-Ducati si giocano il Mondiale

L’ultimo atto in MotoGP sta per iniziare: in questo weekend si assegnerà anche il Mondiale costruttori, con la sfida tra Aprilia e Ducati

Il Gran Premio di Valencia 2026 si appresta a essere molto più di una semplice gara: è l’ultimo giorno di scuola per la MotoGP, un appuntamento carico di simbolismo che chiude definitivamente un’era storica del motociclismo. Dal 2027, infatti, una profonda rivoluzione regolamentare ridurrà la cilindrata delle moto da 1000 a 850 cc, rendendo questo weekend l’ultimo, vero ballo per le attuali regine della velocità.

L’atmosfera nel paddock è un emozionante misto di adrenalina agonistica e malinconia. Sono numerosi gli addii che segnano questa tappa finale: piloti storici cambiano casacca o si preparano a lasciare la categoria, salutando team, ingegneri e tifosi con cui hanno scritto pagine indimenticabili della storia dello sport.

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Le dichiarazioni del giovedì confermano un clima sospeso, fatto di ringraziamenti commossi e della ferma volontà di regalare un ultimo, straordinario spettacolo sul circuito Ricardo Tormo.

È il weekend che assegnerà il titolo Costruttori

Tuttavia, non c’è solo spazio per i saluti, perché la competizione in pista resta altissima e spietata. Nonostante alcuni titoli iridati siano già stati assegnati, ci sono ancora corone preziose in palio, a partire dalla lotta per il titolo Costruttori, che tiene con il fiato sospeso case e appassionati fino all’ultimo metro.

Valencia si conferma così il teatro perfetto per un epilogo di stagione indimenticabile. Tra celebrazioni, lacrime e l’inebriante rombo dei motori, la MotoGP si prepara a voltare pagina, pronta ad accogliere il futuro con la stessa passione che l’ha resa leggendaria.