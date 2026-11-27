Conference League, rimonta incredibile dell’Atalanta: tre gol dopo l’86esimo

L’Atalanta gioca male, soffre, ma poi ribalta in pochi minuti la partita contro il Borac Banja Luka con il punteggio di 3-2 finale in trasferta

È stata una notte da brividi per l’Atalanta in Bosnia, dove la Dea ha compiuto un’impresa epocale in Conference League. Sul campo del Borac Banja Luka, i bergamaschi della banda di Sarri hanno ribaltato un passivo di due gol, vincendo per 3-2 con una rimonta incredibile, realizzata tutta nei minuti finali.

La serata era iniziata nel peggiore dei modi per gli uomini di Sarri. Il Borac, aggressivo e preciso, ha colpito due volte nel primo tempo con le reti di Juručić al 22′ e Deket al 29′, portando a casa un meritato 2-0. Nella ripresa, l’Atalanta ha faticato a trovare la chiave di lettura, con un Gianluca Scamacca irriconoscibile e lontano dai suoi migliori standard.

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L’Atalanta porta a casa tre punti speciali e pesantissimi

Tuttavia, il destino ha cambiato volto a partire dal 78′, quando l’ingresso di Elmas ha dato una scossa decisiva all’attacco nerazzurro. La svolta definitiva è arrivata quando il Borac si è ritrovato in nove uomini in campo, aprendo le porte a un finale da film.

All’86′ è arrivato il primo segnale di vita con il gol di Krstović, che ha riaperto i giochi. Nei minuti successivi, la superiorità numerica ha fatto il resto: Kolašinac ha trovato il pareggio al 90′, per poi lasciare spazio all’apoteosi di Davide Zappacosta, che al 93′ ha sigillato il 3-2 con una conclusione implacabile.

Una vittoria che sa di leggenda, che dimostra il carattere indomito di questa Atalanta e la capacità di Sarri di non arrendersi mai, regalando ai tifosi una delle rimonte più folli e memorabili della storia recente della Dea in Europa.