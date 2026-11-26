Bagnaia in lacrime per l’addio alla Ducati: “Ci lascio il cuore, ma proverò a farvi perdere”

È l’ora dell’addio alla Ducati per Francesco Bagnaia: il pilota lascia in lacrime il team dopo un percorso storico, ma con un finale amaro

Pecco Bagnaia ha salutato la Ducati con il cuore in mano, commuovendosi visibilmente durante la conferenza stampa organizzata dalla Casa di Borgo Panigale in occasione del suo ultimo Gran Premio. Un addio carico di emotività, reso ancora più amaro dall’impossibilità di scendere in pista a Valencia a causa di una lieve emorragia cerebrale rimediata nello sprint del Qatar.

Il video tributo preparato dal team, con la scritta “Da rookie a leggenda” e l’omaggio a una livrea speciale bianca con due stelle, ha fatto breccia nel cuore del pilota piemontese, che non ha trattenuto le lacrime ripercorrendo un’avventura durata sette anni.

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“Abbiamo ottenuto cose grandissime, molto al di sopra del Pecco bambino che sognava”, ha dichiarato Bagnaia, ricordando con orgoglio i due titoli mondiali e le 31 vittorie in MotoGP, eguagliando il record di Jorge Lorenzo nella classe regina.

Le parole di Bagnaia e le lacrime per la Ducati

Il campione ha sottolineato l’importanza della sinergia costruita con Gigi Dall’Igna e l’intero team, citando come momento spartiacque il meeting del 2022 che ha portato alla svolta della stagione e al primo titolo iridato. “La freddezza e la tranquillità di Gigi hanno fatto la differenza”, ha ammesso, ricambiato dalle lodi del general manager sulla sua ostinazione nel cercare sempre la soluzione.

Non è mancato, tuttavia, il tipico spirito agonistico di Pecco: “La mia missione da lunedì sarà quella di non farvi più vincere“, ha scherzato, preannunciando la futura rivalità sportiva. Un saluto triste ma sereno, perché gli ultimi due anni difficili non cancelleranno mai la grandezza di ciò che è stato costruito insieme. Una leggenda che lascia un segno indelebile nella storia della Ducati.