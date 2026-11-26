Brignone dopo il ritiro: “Mi mancherà maledettamente la sfida”

La notizia del ritiro di Federica Brignone ha scosso tutto il mondo dello sport: le sue parole dopo la decisione di lasciare

Federica Brignone ha aperto il cuore sulla sua vita dopo lo sci, rivelando un mix profondo di orgoglio e tristezza per il ritiro dalle competizioni. Ospite della trasmissione “Cinque Minuti” con Bruno Vespa su Rai 1, la campionessa valdostana ha ripercorso con emozione una carriera che ha scritto pagine indimenticabili nello sci alpino e nello sport italiano.

Nonostante la consapevolezza di aver dato tutto e di lasciare un’eredità sportiva straordinaria, il distacco dalla pista si rivela tutt’altro che semplice.

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“Mi mancherà maledettamente la sfida”, ha confessato Brignone con sincera commozione, sottolineando quanto le mancheranno anche i viaggi, l’ambiente e tutto ciò che ha vissuto insieme alla sua squadra. Parole che dipingono il vuoto che un atleta di vertice percepisce quando cala il sipario su una vita dedicata esclusivamente alla ricerca della prestazione perfetta e alla gestione della pressione agonistica.

Brignone verso una nuova vita senza le competizioni

Per Federica, l’orgoglio per le vittorie conquistate, le medaglie e i titoli mondiali convive con la malinconia di dover voltare pagina. La transizione verso la “vita normale” rappresenta una nuova, complessa discesa, priva dei cronometri e delle adrenaliniche partenze dai cancelli, ma ricca di nuove opportunità personali.

Brignone si congeda non solo come una delle più grandi sciatrici della storia, ma come un simbolo di resilienza e passione, lasciando un vuoto incolmabile nel cuore dei tifosi e un modello ispiratore per le nuove generazioni che sognano di calcare le sue stesse orme.