Qualificazioni Mondiali 2027, l’Italia verso i Mondiali: battuta la Turchia

L’Italia compie un passo decisivo verso la qualificazione ai prossimi Mondiali: gli Azzurri hanno battuto la Turchia

L’Italbasket compie un significativo passo in avanti nel suo cammino verso i Mondiali 2027, conquistando una vittoria solida e convincente contro la Turchia con il punteggio finale di 86-72. La sfida, valida per le qualificazioni alla massima rassegna iridata, ha visto gli Azzurri esprimere un basket di sostanza, fatto di grande intensità difensiva e lucidità operativa nei momenti chiave del match.

Protagonista assoluto della serata è stato Nico Mannion, autore di una prestazione maiuscola da 17 punti. Il playmaker ha guidato l’attacco italiano con intelligenza e ritmo, distribuendo assist preziosi e trovando soluzioni personali decisive quando la partita sembrava bloccarsi.

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Al suo fianco, una rivelazione positiva è stata Momo Diouf, che ha contribuito con 11 punti fondamentali, dimostrando ottima reattività sotto canestro e una spiccata capacità di finalizzare le azioni offensive.

Un’ottima Italia batte la Turchia e vola verso i Mondiali

Tuttavia, il vero ago della bilancia nel finale di partita è stato Giampaolo Ricci. Il capitano ha mostrato tutta la sua esperienza, realizzando una serie di canestri decisivi proprio quando la Turchia tentava di accorciare le distanze. La sua freddezza nel tiro e la capacità di leggere le difese avversarie hanno permesso all’Italia di mantenere il controllo del punteggio e di chiudere i conti in sicurezza.

Questa vittoria rappresenta un importante segnale per il gruppo. Oltre al risultato, conta la maniera in cui la squadra ha reagito, dimostrando carattere e profondità di roster. Con questo successo, l’Italia consolida la sua posizione nel girone, guardando alle prossime sfide con rinnovata fiducia.