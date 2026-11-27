Sci alpino, si rivede Goggia a Killington: occhio anche a Shiffrin

Dopo il ritiro di Federica Brignone, le emozioni sono contrastanti per gli italiani in vista del weekend di Killington

La Coppa del Mondo di sci alpino femminile sbarca oltreoceano, con tappa a Killington, nel Vermont, per un doppio e decisivo appuntamento tecnico tra gigante e slalom.

Il weekend si apre con due rientri pesantissimi: quello di Mikaela Shiffrin, di ritorno dopo le rinunce di Levi e Gurgl, e quello di Sofia Goggia, che in gigante cerca preziosi chilometri nelle gambe in vista delle prove veloci di Beaver Creek. Per l’americana, Killington è un terreno di rivincita: vanta sei vittorie in slalom, ma cerca ancora il primo successo in gigante, disciplina che nel 2024 le costò anche un grave infortunio.

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Colturi vuole confermarsi a Killington

Tuttavia, i riflettori sono puntati soprattutto su Lara Colturi. La sciatrice albanese, sbocciata definitivamente con la prima vittoria in carriera a Gurgl, si presenta al cancelletto con il prestigioso pettorale rosso di leader della classifica generale. In uno stato di forma straripante, il sogno della doppietta nel weekend non è più un’utopia, ma un obiettivo assolutamente alla sua portata.

La concorrenza, però, non sta a guardare. Paula Moltzan cercherà di esplodere davanti al pubblico di casa, mentre Emma Aicher, Julia Scheib e una Camille Rast in cerca di riscatto insidieranno la vetta. Grande attenzione anche per il clan azzurro: oltre a Goggia, gli occhi sono su Marta Bassino, che a Killington ha già vinto nel 2019, e sulle giovani promesse come Lara Della Mea e Anna Trocker, chiamate a confermare il proprio potenziale e a conquistare i primi, importanti punti stagionali.