Europa League, il Milan rimonta contro l’Olympiakos: Juve a valanga sull’Omonia

La serata di Europa League sorride ai club italiani, che portano a casa due vittorie pesanti per il passaggio del turno: bene Juve e Milan

Notte magica di Europa League per il calcio italiano, caratterizzata da due rimonte cruciali che rilanciano prepotentemente le ambizioni continentali di Milan e Juventus. Ad Atene, i rossoneri hanno compiuto un’impresa straordinaria contro l’Olympiakos, ribaltando un passivo di due reti e vincendo per 4-2.

Dopo un primo tempo da incubo, chiuso in svantaggio per l’autogol di Maignan e la rete di Jota Silva, la squadra ha cambiato completamente marcia nella ripresa. I gol di Hutchinson, Cissé, Pulisic e Moreira hanno completato un poker offensivo che vale oro in termini di classifica e morale, dimostrando una resilienza tattica e mentale da vera candidata al titolo europeo.

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La Juventus vince senza difficoltà contro l’Omonia

Sul fronte torinese, la Juventus ha faticato più del previsto contro l’Omonia Nicosia all’Allianz Stadium, ma ha saputo gestire la pressione per conquistare un prezioso 2-1.

I bianconeri, inizialmente in difficoltà nel primo tempo contro la compagine cipriota, hanno ritrovato la lucidità e la qualità necessaria nella ripresa, ribaltando il risultato e blindando la qualificazione verso le fasi avanzate della competizione.

Due vittorie che parlano chiaro: le italiane non mollano mai. Il Milan mostra un carattere da vendere in trasferta, mentre la Juventus conferma la sua proverbiale capacità di trovare la soluzione anche quando la partita si mette in salita. Con questi tre punti pesantissimi, entrambe fanno un passo decisivo verso i loro obiettivi stagionali, regalando ai tifosi quelle emozioni che solo le grandi rimonte sanno offrire.