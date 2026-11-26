Coppa Davis, Jodar porta la Spagna in semifinale: Rodionov rimontato

Rafael Jodar riesce a rimontare una partita che si era messa male e ha portato la Spagna in semifinale: cosa è successo

La Spagna vola in semifinale di Coppa Davis, centrando l’obiettivo con autorevolezza nonostante l’assenza di Carlos Alcaraz, tenuto a riposo dal capitano David Ferrer.

Dopo il primo punto conquistato da Merida, il sigillo alla vittoria per 2-0 contro l’Austria lo ha messo Rafael Jodar, che ha superato Jurij Rodionov con una rimonta veemente per 2-6, 6-0, 6-1 in un’ora e trentadue minuti di gioco.

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L’inizio del match aveva lasciato presagire un percorso in salita. Jodar, numero 10 del mondo, ha faticato a trovare le giuste misure, concedendo break preziosi e apparendo irriconoscibile. Rodionov ha sfruttato al meglio gli errori dell’avversario, chiudendo il primo set in suo favore per 6-2 e accendendo le speranze austriache.

Jodar vince e porta la Spagna in semifinale di Coppa Davis

Tuttavia, il copione è cambiato radicalmente nel secondo parziale. Lo spagnolo si è svegliato dal torpore, innalzando drasticamente il livello del suo tennis. Con un dominio schiacciante, Jodar ha strappato più volte il servizio all’austriaco, annullando qualsiasi reazione e chiudendo il set con un perentorio 6-0.

L’inerzia della partita era ormai totalmente dalla sua parte. Nel terzo set, Jodar ha gestito l’incontro come un vero leader, annullando un’occasione di break avversaria in avvio per poi allungare con due break decisivi. Al secondo match point, ha chiuso i conti sul 6-1, scatenando la gioia della sua squadra.

La Spagna ora attende in semifinale la Gran Bretagna, che a sua volta ha eliminato la Germania di Alexander Zverev, pronta a lottare per un altro storico trofeo.