L’Italia è campione del mondo: Musetti-Vavassori piegano Alcaraz e Granollers, il doppio vale il trionfo

L’Italia conquista la Coppa Davis 2026 battendo la Spagna 2-1 nella finale di Bologna. Dopo il successo di Lorenzo Musetti nel primo singolare e la risposta di Carlos Alcaraz contro Flavio Cobolli, tutto si decide nel doppio. Filippo Volandri sceglie Musetti e Andrea Vavassori, che superano Alcaraz e Marcel Granollers per 6-2, 7-5. Una vittoria costruita non sulla superiorità individuale, ma sulla capacità degli azzurri di giocare realmente da coppia nei momenti più delicati.

Musetti-Vavassori dominano il primo set: risposta e gioco a rete fanno la differenza

L’inizio è complicato: Musetti fatica con la prima di servizio e deve cancellare due palle break già nel secondo game. Superato quel momento, però, la partita cambia. Gli azzurri strappano il servizio a Granollers per il 2-1 e iniziano a prendere il controllo della rete.

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Musetti fa male soprattutto in risposta e con i passanti, mentre Vavassori interpreta perfettamente il ruolo del doppista, chiudendo numerosi punti a rete. Un secondo break porta l’Italia sul 5-2 del 6-2 in 38 minuti.

Il 7-5 racconta il carattere dell’Italia

Il secondo parziale è molto equilibrato. Alcaraz alza enormemente il livello e Granollers sfrutta tutta la propria esperienza, ma l’Italia resiste. Sul 4-5 Musetti cancella anche un set point dopo essersi ritrovato da 40-0 a 40-A.

L’ultimo game è pura tensione. Vavassori si ritrova sotto 15-40, cancella due palle del controbreak e poi chiude la finale. La differenza? La Spagna aveva il miglior singolista e uno specialista del doppio, ma l’Italia aveva la coppa migliore (del mondo).