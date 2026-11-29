Il campione del mondo precede Russell di oltre trenta secondi, Piastri completa il podio. Ferrari sesta con Hamilton e settima con Leclerc. Verstappen quarto interrompe la serie di nove podi consecutivi.
Andrea Kimi Antonelli conquista in Qatar la decima vittoria della carriera in Formula 1. Il pilota italiano, già campione del mondo, si impone nella penultima prova del Mondiale 2026 e guida la doppietta Mercedes, completata dal secondo posto di George Russell.
Sul terzo gradino del podio sale Oscar Piastri, mentre le Ferrari terminano fuori dai primi cinque: Lewis Hamilton è sesto, Charles Leclerc settimo.
Antonelli precede Russell di oltre trenta secondi
Come riporta Italpress, Antonelli taglia il traguardo con un vantaggio superiore ai trenta secondi sul compagno di squadra, condizionato da problemi alla propria monoposto.
Alle spalle delle due Mercedes, Piastri porta la McLaren sul podio per la seconda gara consecutiva.
Ferrari sesta e settima, Verstappen fuori dal podio
Per la Ferrari il risultato finale è un sesto posto con Hamilton davanti a Leclerc, settimo. Le due Rosse chiudono alle spalle anche di Max Verstappen e Lando Norris.
L’olandese della Red Bull recupera due posizioni rispetto alla partenza, ma il quarto posto interrompe la sua sequenza di nove podi consecutivi. Norris completa invece la top five con l’altra McLaren.
Isack Hadjar termina ottavo dopo le positive qualifiche del sabato. Gli ultimi due posti nella top ten vanno a Liam Lawson con la Racing Bulls e a Gabriel Bortoleto con l’Audi.
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Il Mondiale si chiuderà ad Abu Dhabi
Dopo il successo di Antonelli in Qatar, il calendario della Formula 1 propone l’ultimo appuntamento della stagione: la prossima settimana si correrà ad Abu Dhabi.
GP Qatar 2026, l’ordine d’arrivo dei primi dieci
1. Andrea Kimi Antonelli
2. George Russell
3. Oscar Piastri
4. Max Verstappen
5. Lando Norris
6. Lewis Hamilton
7. Charles Leclerc
8. Isack Hadjar
9. Liam Lawson
10. Gabriel Bortoleto