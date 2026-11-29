Ritmica Piemonte regina della Serie B: promosse Bologna e Taviano, rivivi tutto in Live Replay su Sportface TV

La Ritmica Piemonte conquista il Campionato nazionale di Serie B 2026 di ginnastica ritmica e festeggia la promozione in Serie A2. Alla ChorusLife Arena di Bergamo si è conclusa la quarta e ultima tappa della stagione, che ha premiato anche Pontevecchio Bologna e Doria Gym Taviano, entrambe promosse nella categoria superiore. Tutte le emozioni della giornata possono essere rivissute grazie al ‘Live Replay’ su Sportface TV.

Pontevecchio vince a Bergamo, ma il titolo va a Ritmica Piemonte

La tappa lombarda è stata conquistata dalla Pontevecchio Bologna con 95,050 punti, davanti a San Marino, seconda con 94.600, e alla Ritmica Piemonte, terza con 93.300. Protagoniste per la formazione emiliana Diana Raffaella Bursuc, Noemi Garofalo, Vittoria Benedetti e Maria Sofia Istodor.

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Il titolo nazionale va però alla Ritmica Piemonte, capace di chiudere una stagione di grande continuità con 114 punti speciali grazie a due vittorie, a Terni e Livorno, e due secondi posti a Biella e Bergamo. Pontevecchio Bologna e Doria Gym terminano invece entrambe a quota 92, conquistando il salto in Serie A2.

Promozioni e retrocessioni

Sfuma la promozione per Iris Firenze e Riboli Genova, ferme a 86 punti. Retrocedono invece direttamente in Serie C Unisport Carpi, Patinati Ferrara e Gyminica 96 Forlì.

Nei play-off e play-out, la Ritmina 2000 Quartu conquistador la permanenza in Serie B con 94.300 punti, mentre la Ritmica Levante ottiene la promozione dalla Serie C. Una giornata ricca di verdetti, che gli appassionati possono rivivere su Sportface TV grazie al canale ‘Volare’.