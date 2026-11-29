Coppa Davis, Musetti rimonta Jodar e porta l’Italia sull’1-0 nella finale con la Spagna. Ora Cobolli-Alcaraz per il titolo

L’azzurro perde il primo set al tie-break, poi domina: 6-7 (4) 6-2 6-1 in tre ore e due minuti. Se Cobolli batte Alcaraz l’Italia vince la quarta Davis di fila, altrimenti decide il doppio.

L’Italia passa in vantaggio nella finale di Coppa Davis contro la Spagna. Sul cemento indoor di Bologna Lorenzo Musetti ha battuto in rimonta Rafael Jodar nel primo singolare: 6-7 (4) 6-2 6-1, in tre ore e due minuti di gioco.

Il primo set allo spagnolo, poi domina Musetti

Il carrarino ha perso il primo set al tie-break. Nello stesso set c’era stato un momento di paura per Jodar: sul 6-5 per l’azzurro lo spagnolo si è accasciato a terra per un problema al piede destro e il gioco è stato fermato per l’intervento dello staff medico. Jodar ha ripreso e si è aggiudicato il set, ma nel secondo e nel terzo Musetti ha cambiato marcia e ha concesso appena tre game.

Per Musetti è la prima vittoria contro Jodar, che lo aveva battuto in entrambi i precedenti, a Washington e in Canada.

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Cobolli-Alcaraz, il primo match point

Il primo match point per l’Italia è nelle mani di Flavio Cobolli, atteso dalla difficile sfida con il numero uno spagnolo Carlos Alcaraz. Se vince Cobolli, l’Italia conquista di nuovo il titolo, dopo aver vinto le ultime tre edizioni. Se vince Alcaraz, la finale si decide con il doppio. Per il doppio sono indicati Matteo Berrettini e Andrea Vavassori contro Marcel Granollers e Pedro Martinez.

Sugli spalti non c’era Jannik Sinner. Non è venuto a Bologna per concentrarsi sul recupero dopo l’intervento chirurgico a cui si è sottoposto a inizio settimana.