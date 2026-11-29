La Coppa Davis si deciderà al doppio. Carlos Alcaraz batte Flavio Cobolli per 6-2, 7-6 (4) e permette alla Spagna di pareggiare i conti nella finale contro l’Italia. Dopo la rimonta di Lorenzo Musetti su Rafa Jodar, il numero uno spagnolo riporta la sfida sull’1-1. Gli azzurri inseguono la quarta Davis consecutiva, mentre la Spagna punta al settimo titolo della propria storia.
Alcaraz domina il primo set, Cobolli prova a reagire
Lo spagnolo parte fortissimo e trova subito il break, imponendo una velocità di gioco difficile da contenere. Cobolli riesce a regalare qualche giocata spettacolare al pubblico di Bologna, ma Alcaraz mantiene il controllo degli scambi e trova un secondo break per salire sul 5-2, prima di chiudere rapidamente il primo parziale sul 6-2.
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Anche nel secondo set il marciano sembra avere la partita sotto controllo. Un break a zero lo porta sul 3-2 e, sul 5-4, Alcaraz arriva ad avere due match point al servizio. Cobolli però reagisce con due splendide risposte vincenti e trova il controbreak che riapre la sfida.
Cobolli lotta, ma Alcaraz porta il risultato sull’1-1
Spinto dal pubblico di casa, l’italiano trascina il secondo parziale al tie-break e riesce persino a conquistare un minibreak per il 4-3. Il vantaggio dura però pochissimo: Cobolli perde entrambi i successivi punti al servizio senza riuscire a mettere la prima, mentre Alcaraz torna avanti. Lo spagnolo non concede più occasioni e chiude la partita con un ace.
Italia e Spagna arrivano così al doppio decisivo: da una parte la possibilità per gli azzurri di conquistare la quarta Coppa Davis consecutiva, dall’altra il sogno spagnolo di tornare sul setto del mondo.