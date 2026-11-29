La 42esima Estra Firenze Marathon parla africano. Sulle strade del capoluogo toscano trionfano l’etiope Suyume Diriba al maschile e la keniana Lucy Cheponghon Chelele tra le donne, entrambe capaci di migliorare sensibilmente i propri primati personali. Una giornata da ricordare anche per l’Italia grazie ad Alessia Tuccitto, splendida quarta con il nuovo personale, e a Riccardo Mugnosso, prima azzurro al traguardo nella prova maschile.
Diriba scappa dopo il 30° km, Mugnosso primo degli italiani
La gara maschile si decide dopo il trentesimo chilometro, quando Diriba rompe gli indugi e parte in solitaria verso Piazza Duomo. L’etiope chiude in 2h09’21”, abbassando nettamente il precedente personale di 2h11’05”.
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Alle sue spalle il keniano Silas Sugut è il secondo in 2h10’26”, davanti ai connazionali Meshack Kimutai Kibil, terzo in 2h11’27”, e Laban Kipkemboi, quarto in 2h13’45”. Ottima quinta posizione assoluta per Riccardo Mugnosso, che termina in 2h14’02”, a soli venti secondi dal proprio primato.
Chelele domenica, Tuccitto firma il nuovo personale
Podio completamente keniano invece nella prova femminile. Lucy Chelele domina in 2h25’51”, migliorando il 2h27’18” realizzato proprio a Firenze nel 2024. Seconda Patience Jebet Kimutai in 2h29’27”, terza Gladys Chemutai in 2h33’16”.
Applausi soprattutto per Alessia Tuccitto: la siciliana guide quarta in 2h34’42”, togliendo oltre un minuto e mezzo al precedente prrdsonale. Sesta un’altra italiana, la fiorentina Marta Bernardi, al traguardo in 2h43’40”.