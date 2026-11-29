Coppa Davis, paura per Jodar contro Musetti: problema al piede destro, poi lo spagnolo vince il primo set al tie-break

Lo spagnolo si è accasciato sul 30-15 del dodicesimo game, con l’azzurro avanti 6-5, ed è stato soccorso dallo staff medico. Poi ha ripreso a giocare e ha chiuso il set 7-6, vincendo il tie-break 7-4.

Momenti di apprensione nella finale di Coppa Davis tra Italia e Spagna, in corso a Bologna. Nel primo singolare Lorenzo Musetti affronta Rafael Jodar: lo spagnolo ha accusato un problema al piede destro alla fine di uno scambio e il gioco si è fermato all’improvviso.

Jodar a terra nel dodicesimo game

È successo sul 30-15 del 12° game del primo set, con l’azzurro avanti 6-5. Dopo aver colpito un dritto, Jodar si è fermato e si è accasciato a terra, con evidenti segni di dolore. Il gioco è stato interrotto per permettere l’intervento dello staff medico.

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Il primo set allo spagnolo

Dopo l’interruzione Jodar ha ripreso a giocare, apparentemente senza problemi, e ha vinto il primo set per 7-6, chiudendo il tie-break 7-4.

Lo spagnolo aveva già battuto Musetti nei due precedenti, entrambi nel 2026: a Washington e in Canada. Dopo questo match toccherà a Flavio Cobolli contro Carlos Alcaraz. Per l’eventuale doppio sono indicati Matteo Berrettini e Andrea Vavassori contro Marcel Granollers e Pedro Martinez.