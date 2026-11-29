Sci alpino, slalom di Killington: Shiffrin al comando dopo la prima manche, Della Mea la migliore delle azzurre

Truppe è a 17 centesimi, con Colturi e Rast poco dietro. La gara è partita in ritardo per il fondo della pista, rovinato da pioggia e neve. Fuori Peterlini, la seconda manche è alle 20.

Dopo la prima manche dello slalom di Killington, terzo della stagione, in testa c’è Mikaela Shiffrin. La statunitense ha chiuso in 50.50 e alle sue spalle la classifica è molto corta.

A 17 centesimi c’è l’austriaca Katharina Truppe (50.67). Poco dietro Lara Colturi in 50.77: è la leader della classifica generale e di quella di specialità e gareggia per l’Albania. Poi la svizzera Camille Rast in 50.88.

Pista difficile, partenza in ritardo

La gara è partita in ritardo per tentare di sistemare il fondo della pista. Era già molto precario e una nuova pioggia, seguita da una nevicata, lo ha peggiorato.

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Le azzurre

Dopo le prime 35 atlete al via, la migliore delle italiane è Lara Della Mea, per ora 17ª in 52.87. Più indietro Marta Rossetti, 21ª in 53.48. È uscita invece la trentina Martina Peterlini.

La seconda manche è in programma alle 20.